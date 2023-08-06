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Yaşam
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Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

2023-08-06 20:01:18
Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Düzce'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde ve tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

#1
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte nemle birlikte hava sıcaklığı 40 derece hissediliyor.

#2
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Hafta sonu artan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, denize kıyısı bulunan Akçakoca ilçesine akın etti.

#3
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Ankara ve İstanbul'dan gelen yerli turistleri de ağırlayan ilçede vatandaşlar, mavi bayraklı plajlarda denize girerek serinledi.

#4
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Denizi tercih etmeyenler ise kentin yakınlarındaki Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

#5
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik yapan aileler, şelalelerin döküldüğü alanlarda buz gibi suya girerek serinlemeye çalıştı.

#6
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

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