Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Samsun’dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Hilmi Eker, "Gölcük’e biz daha önce de gelmiştik. Gerçekten çok güzel. Yürüyüş alanı, gölün ve ormanın oksijeni çok güzel. Tüm herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Burada oksijene doyuyorsun. Bolu’nun İstanbul ve Ankara’nın ortasında olması çok büyük avantaj. İllaki herkesin buradan bir yolu geçiyor. Gölcük de şehir merkezine çok uzak değil. Mutlaka tavsiye ederim" dedi.