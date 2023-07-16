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Yaşam
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Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

2023-07-16 22:05:32
Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Sıcak havalardan bunalan ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

#1
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, yağmurlu günlerin ardından havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerle dolup taştı. 4 tarafı ormanlarla çevrili olan Gölcük’te sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, doğayla iç içe serinleme fırsatı buldu.

#2
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Bolu Valiliği tarafından alınan karar çerçevesinde mangal yapmanın yasak olduğu Tabiat Parkı’nda, vatandaşlar evlerinden getirdiği yiyeceklerle ağaçların altında ve piknik için ayrılan bölümlerde piknik yaptı. Golf arabalarıyla ve bisikletlerle göl etrafını da gezme fırsatı bulan tatilciler, bol bol fotoğraf çekinerek keyifli bir gün geçirdi. Jandarma ekipleri ise vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

#3
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Samsun’dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Hilmi Eker, "Gölcük’e biz daha önce de gelmiştik. Gerçekten çok güzel. Yürüyüş alanı, gölün ve ormanın oksijeni çok güzel. Tüm herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Burada oksijene doyuyorsun. Bolu’nun İstanbul ve Ankara’nın ortasında olması çok büyük avantaj. İllaki herkesin buradan bir yolu geçiyor. Gölcük de şehir merkezine çok uzak değil. Mutlaka tavsiye ederim" dedi.

#4
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

İstanbul’dan gelen İlker Balcı ise, "Eskiden gelmiştik, o zaman güzeldi şimdi daha da güzel. Havası çok güzel. İstanbul’un havasından sonra burada bu oksijeni alıp, ciğerinin yeniden harekete geçmesi çok güzel. İstanbul’a nazaran burası cennet. Bu oksijeni orada bulma şansınız yok" ifadelerini kullandı.

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