Sıcakta sokakta satılan yiyeceklere dikkat

"SOKAKTA SATILAN ÜRÜNLER UZUN SÜRE SICAK ISIDA KALMIŞSA BOZULMA İHTİMALİ YÜKSEKTİR" - Özellikle yaz aylarında besinlerin uygun şekilde saklanması gerektiğini söyleyen Karaali, "Mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ısı gerekiyor. Yüksek ısıda saklanan tavuk bozulması çabuk olan üründür. Uygun şartlarda saklanmamışsa, sokakta satılan, uzun süre yüksek ısıda kalmış yiyeceğin bozulma ihtimali çok çok yüksektir. Açıkta satılan dondurmalar riskli, tatlılardan özellikle çikolatalı krema olan tatlıların bozulması çok daha hızlı oluyor. Mayonez, çok hızlıca bozulabiliyor, dolayısıyla sokakta satılan ürünler uygun şartlarda saklanmamışsa yaz aylarında çok daha çabuk bozulabilir" diye konuştu.