Sıcak soğan mı? Kıymaya sakın eklemeyin! Köftenin lezzetini kaçıran şaşırtıcı büyük hata! Bilmeniz gereken şey

Pek çok kişi köftenin pofuduk olması ve şişmesi için karbonat kullanır. Ancak karbonatın ölçüsü kaçtığında, etin o kendine has lezzeti tamamen kaybolur. Fazla karbonat, köftede metalik bir tat bırakır ve dokusunu "lastik gibi" bir hale getirir. Eğer köfteniz yerken ağzınızda doğal olmayan bir süngerimsi his bırakıyorsa, sebebi muhtemelen budur.