Sıcak soğan mı? Kıymaya sakın eklemeyin! Köftenin lezzetini kaçıran şaşırtıcı büyük hata! Bilmeniz gereken şey
Kıymaya sakın bunu eklemeyin uyarıları mutfakta olmazsa olmazlardan oldu artık...
Mutfakta herkesin kendine has bir köfte tarifi vardır. Ancak bazen ne kadar kaliteli et kullanırsanız kullanın, o hayal ettiğiniz "anne köftesi" tadına ulaşamazsınız. Lezzeti doruğa çıkarmak isterken yapılan tek bir yanlış, emeğinizin zayi olmasına neden olabilir. İşte usta aşçıların kıymaya asla yakıştırmadığı o malzeme ve köfteyi bozan hatalar...
Pek çok kişi köftenin pofuduk olması ve şişmesi için karbonat kullanır. Ancak karbonatın ölçüsü kaçtığında, etin o kendine has lezzeti tamamen kaybolur. Fazla karbonat, köftede metalik bir tat bırakır ve dokusunu "lastik gibi" bir hale getirir. Eğer köfteniz yerken ağzınızda doğal olmayan bir süngerimsi his bırakıyorsa, sebebi muhtemelen budur.
Sıcak Soğan Eklemek: Soğanı rendeledikten sonra suyunu sıkmadan direkt kıymaya eklerseniz, soğanın acı suyu etin tadını bastırır. Ayrıca rendelenmiş soğanı bekletip kokutmak da en büyük hatalardan biridir.
Kıymayı Çok Fazla Yoğurmak (Elin Isısıyla Pişirmek): Kıyma çok uzun süre ve avuç içiyle yoğrulduğunda elin ısısı yağları eritir. Bu da pişerken köftenin kurumasına ve sertleşmesine neden olur. İdeal olan, malzemeler karışana kadar kısa sürede yoğurmaktır.
Baharat Karmaşası: Eti sevmek, onu baharata boğmak demek değildir. Kimyon, karabiber ve tuz üçlüsünün dışına çok fazla çıkmak, etin tadını almanıza engel olur.
Kıyma Seçimi: Sırf dana kıyma kullanmak yerine, mutlaka yüzde 20-30 oranında kuzu döş karıştırılmalıdır. Yağsız kıyma, lezzetsiz ve kuru köfte demektir.
Bayat Ekmek Mucizesi: Galeta unu yerine, içini suyla ya da sütle ıslatıp sıktığınız bayat ekmek içi kullanın. Bu, köftenin çok daha yumuşak ve nemli kalmasını sağlar.
Dinlendirme Altın Kuraldır: Köfte harcını hazırladıktan sonra hemen pişirmeyin. Buzdolabında en az 2 saat dinlenen harçta aromalar birbirine geçer ve köfte pişerken dağılmaz.
Unutmayın: İyi bir köftenin sırrı, malzemeyi çok doldurmakta değil; doğru eti doğru teknikle buluşturmaktadır!
