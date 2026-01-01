  • İSTANBUL
Orman niteliğindeki hazine arazisinde harekete geçildi! 'Petrol fışkırdı' haberini her an alabiliriz
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Diyarbakır'dan heyecanlandıran haber geldi.

Batman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında, Yazgı Mahallesi sınırlarında yer alan ve yaklaşık 63 bin metrekare büyüklüğündeki orman niteliğindeki hazine arazisinde bir sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

AR/TPO/K/L45-C1 ve C2 ruhsat sahaları içinde yer alan alanda, "Varınca-39" adı verilen kuyu Döner (Rotary) sondaj yöntemiyle kazılacak.

Yaklaşık 40 milyon lira bütçeyle yürütülmesi öngörülen çalışmada, yalnızca petrol varlığının olup olmadığı ve varsa rezerv miktarının belirlenmesi hedefleniyor.

Bu aşamada herhangi bir üretim faaliyeti yapılmayacağı ifade edildi.

