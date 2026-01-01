Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler ayaklandı! Tam anlamıyla saatli bomba etkisi

Askeri birliklerin temsilcileri, bu yasanın mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda Silahlı Kuvvetler içindeki disiplinin ve hiyerarşik düzenin ciddi zarar göreceği konusunda hükümeti uyardı. Profesyonel askerlerin günlük yaşamının ve kariyer planlamasının ani bir kararla altüst edilmesinin, ordunun moral ve motivasyonunu çökerteceği belirtiliyor. 8 ilin askeri birleşeni, Milli Savunma Bakanlığı’na net bir çağrıda bulundu: “Haksızlık yaratan ve ordunun işleyişine balta vuran bu düzenlemeleri ya revize edin ya da tamamen geri çekin.” Askeri kanat, mevcut personelin kazanılmış haklarını korumayan hiçbir değişikliğin uygulanabilir olmadığını kararlılıkla yineledi. 8 ilin askeri dernekleri tarafından yakılan isyan ateşi, Atina kulislerini hareketlendirdi. Uzmanlar, “Yeni Çağ” reformunun askeri bir modernizasyondan ziyade, orduda bir “tasfiye veya bütçe kısıntısı” operasyonu olarak algılandığını savunuyor. Peki, bu kriz nereye evrilir?