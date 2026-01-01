  • İSTANBUL
Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler ayaklandı! Tam anlamıyla saatli bomba etkisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan’da Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından hazırlanan yeni düzenleme ortalığı ayağa kaldırdı. Askeri dernekler tarafından ortak bildiri yayımladı.

#1
Yunanistan’da Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından hazırlanan yeni askeri düzenleme, orduda adeta “saatli bomba” etkisi yarattı. 8 ilin askeri dernekleri ortak bildiri yayınlayarak hükümeti uyardı: “Bu yasa orduda sarsıntı yaratır!”

#2
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde taşlar yerinden oynuyor. Savunma Bakanlığı’nın “Yeni Döneme Geçiş Haritası” adıyla sunduğu yeni yasa tasarısı, askeri personel arasında büyük bir infiale yol açtı. Aralarında Ahaia, Etoloakarnania, İlia, Lefkada, Messinia, Korint, Lakonia ve Argolida’nın bulunduğu 8 bölgenin askeri dernekleri, milletvekillerine gönderdikleri ortak mektupla yasanın geri çekilmesini veya revize edilmesini talep etti.

#3
Askeri temsilciler, “Yeni Çağ” vaadiyle sunulan tasarının hazırlık sürecinde, ordunun gerçek sahipleri olan personel ve temsilci kuruluşlarla hiçbir şekilde görüş alışverişinde bulunulmadığını vurguladı. Yapılan ortak açıklamada, yasanın “anti-demokratik” bir yöntemle dayatıldığı savunuldu.

#4
Askeri derneklerin itiraz noktaları oldukça çarpıcı. Yayınlanan mektupta öne çıkan başlıklar şunlar:

#5
Yeni düzenlemenin, 34 yıl öncesine kadar uzanan rütbe ve terfi sistemini geriye dönük olarak değiştirdiği, bunun da “hukuki güvenilirlik” ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor. Aynı niteliklere ve hizmet süresine sahip personelin farklı muamele görmesinin ordu içindeki adalet duygusunu zedeleyeceği vurgulanıyor.

#6
Tasarının 30’dan fazla maddesinde ciddi boşluklar ve belirsizlikler olduğu, bunun uygulama aşamasında kaosa yol açacağı ifade ediliyor. Mevcut sistemden yeni sisteme geçiş için öngörülen maddelerin “cılız” olduğu ve personeli mağdur edeceği savunuluyor.

#7
Askeri birliklerin temsilcileri, bu yasanın mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda Silahlı Kuvvetler içindeki disiplinin ve hiyerarşik düzenin ciddi zarar göreceği konusunda hükümeti uyardı. Profesyonel askerlerin günlük yaşamının ve kariyer planlamasının ani bir kararla altüst edilmesinin, ordunun moral ve motivasyonunu çökerteceği belirtiliyor. 8 ilin askeri birleşeni, Milli Savunma Bakanlığı’na net bir çağrıda bulundu: “Haksızlık yaratan ve ordunun işleyişine balta vuran bu düzenlemeleri ya revize edin ya da tamamen geri çekin.” Askeri kanat, mevcut personelin kazanılmış haklarını korumayan hiçbir değişikliğin uygulanabilir olmadığını kararlılıkla yineledi. 8 ilin askeri dernekleri tarafından yakılan isyan ateşi, Atina kulislerini hareketlendirdi. Uzmanlar, “Yeni Çağ” reformunun askeri bir modernizasyondan ziyade, orduda bir “tasfiye veya bütçe kısıntısı” operasyonu olarak algılandığını savunuyor. Peki, bu kriz nereye evrilir?

#8
Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın ofisi, 8 ilin ortak deklarasyonu karşısında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Bakanlığa yakın kaynaklar, tasarının “NATO standartlarına uyum” ve “bürokrasinin azaltılması” amacı taşıdığını iddia ediyor. Öte yandan, askeri uzmanlar bu sessizliğin “fırtına öncesi sessizlik” olabileceği görüşünde.

#9
Sonuç olarak eğer Miçotakis hükümeti bu “saatli bombayı” etkisiz hale getirmek istiyorsa, askerlerin temsilcileriyle masaya oturmak ve “geriye dönük hak gaspı” iddialarını ortadan kaldıracak net güvenceler vermek zorunda kalacak. Aksi takdirde, Yunanistan sadece sınırlarıyla değil, kışlalarıyla da uğraşmak zorunda kalacak.

#10
KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

