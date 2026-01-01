  • İSTANBUL
Gündem
21
Yeniakit Publisher
Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler
AA Giriş Tarihi:

Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Anadolu Ajansının (AA) gözünden Türkiye ve dünyada 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı. 2012’den beri düzenlenen yarışmada, savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğraf arasından "yılın kareleri" seçilecek. ‘Haber’, ‘Çevre’ ve ‘Doğal Yaşam’, ‘Spor’ ve ‘Günlük Hayat’ olmak üzere 4 ana kategoriye bu yıla özel ‘Gazze: Açlık’ ve ‘Portre’ başlıklı özel 2 kategori de eklendi. Geçen yıl 1 milyon 543 bin 367 kişinin katıldığı oylama bu yıl da "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek. ‘Haber’ kategorisinde yıla damga vuran kareler şöyle:

#1
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

'Asenalar Filo', Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'da kesintisiz uçuş yapmasını sağlıyor… Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan Adana İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı envanterindeki tanker uçaklar, 26 bin feet yükseklikte ve saatte 950 kilometre hızla giderken diğer uçaklara havada yakıt ikmali yaparak kesintisiz uçuş imkanı sağlıyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Asenalar Filo'nun havada yakıt ikmali için yaptığı hazırlıklardan, tanker uçağıyla F-16 ve F-4E/2020 Phantom savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılmasına kadar tüm süreci görüntüledi.

#2
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii’nde cuma namazı kılındı… Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Suriyeliler cuma namazı kılmak için başkent Şam’daki tarihi Emevi Camii’ne akın etti. Cuma namazı sonrası Emevi Meydanı'nda toplanan halk, 'Suriye devrimi bayraklarıyla', ülkenin özgürlüğü için ve 'yeni Suriye' için temenniler içeren sloganlar attı.

#3
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Ukrayna'nın Khartya Tugayı'ndan askerlerin cephe hattında hareketliliği devam ediyor… Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Khartya Tugayı'na bağlı Ukraynalı askerlerin Harkiv bölgesindeki askeri hareketlilikleri sürüyor. Bölgede konuşlu birlikler, D-30 obüs atışları düzenliyor.

#4
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Güney Kore'de görevinden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon karşıtı gösteri düzenlendi… Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO), 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının, Başkanlık Güvenlik Servisi ile girilen açmaz sebebiyle askıya alındığını açıkladı. Açıklamanın ardından başkent Seul'de Yeol karşıtı yüzlerce kişi gösteri düzenledi. Pankartlar ve bayraklar taşıyan göstericiler, başkent sokaklarında akşam saatlerinde de gösterilerini sürdürdü.

#5
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor… İsrail ordusunun Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda bina tamamen yıkıldı, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

#6
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Türk Kızılay, İdlib'de engelli kamplarında kalanlara yardım kolisi dağıttı… Türk Kızılay ekipleri, Suriye'nin İdlib kentinde engelli kamplarında kalanlara yardım kolisi dağıttı.

#7
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

İstanbul’da ‘’Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” yürüyüşü… Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

#8
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Los Angeles'taki sınır protestoları 3. gününde devam ediyor… ABD'nin Los Angeles kentinde, gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan protestolar 3. gününde devam ederken, Ulusal Muhafızların da görevlendirildiği kentte gösteriler, protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik nedeniyle şiddetlendi.

#9
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

İspanya'da 18. yüzyıldan kalma gelenekle atlar ateş üzerinden atlatıldı… İspanya'nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma 'Las Luminarias' etkinliği kapsamında atlar 'kötülükleri kovmak' için ateşin üzerinden atlatıldı. Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinlik, 550 nüfuslu köyde 400 yıldan fazla bir geleneğe dayanıyor.

#10
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 50'den fazla kişi öldü… İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan Filistinliler, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

#11
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Los Angeles'taki sınır protestoları 3. gününde devam ediyor… ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor. Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

#12
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Gazze'de ateşkes ve İsrailli rehinelerin getirilmesi için Tel Aviv’deki gösteriler devam ediyor… İsrailliler, Tel Aviv’deki bazı ana yolları trafiğe kapatarak, Gazze Şeridi’nde tutulan İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde pankartlar taşıyan ve lastik yakan göstericiler, Gazze’de bulunan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetinin anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti.

#13
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

İzmir'de 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla fidan dikimi yapıldı… İzmir'de "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında fidan dikildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde çıkan orman yangınında zarar gören Menderes ilçesi Kısıkköy Mahallesi'ndeki 100 dekarlık alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik sırasında sağanak yağış etkili oldu. Bir kadının, etkinlik alanında görevli özel harekat polisine şemsiye tutması dikkati çekti.

#14
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Kenyalılar, '2024 Finans Tasarısı'na karşı düzenlenen protestoların yıl dönümünde yeniden sokaklara çıktı… Kenya’nın başkenti Nairobi’de yüzlerce kişi, geçen yıl düzenlenen “2024 Finans Tasarısı” protestolarında hayatını kaybedenleri anmak ve adalet ile reform talebinde bulunmak amacıyla yürüyüş düzenledi. “Z Kuşağı Özgürlük Günü” adıyla gerçekleştirilen gösteride protestocular, ateş yakarak yol kapattı.

#15
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

TEKNOFEST Mavi Vatan… Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. Alan, akşam drone ile havadan görüntülendi.

#16
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 103. yılında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi… Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#17
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi yaralandı… İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine giden bir aracı Reşid Caddesi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Aracın hedef alması sonucu biri çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

#18
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

TEKNOFEST Mavi Vatan geçiş töreni… TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen geçit töreninde TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve Hızırreis gemileri görüntülend

#19
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

TEKNOFEST İstanbul… Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, kapılarını açtı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde, milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI (sağda) ve Bayraktar TB3 (solda) gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#20
Foto - Seçim yapmak zor olacak! Yılın haber fotoğraflarında muhteşem kareler

Jandarmanın keskin nişancıları hava, kara ve sudaki hedefleri başarıyla vuruyor… Türkiye'nin güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstlenen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) keskin nişancıları, aldıkları zorlu eğitimlerle hava, kara ve sudaki hedeflere yönelik operasyonlar düzenleyebiliyor. Her türlü hava şartlarında, sabit olmayan alanlarda ortam koşullarına adapte olan keskin nişancılar, mesafe tanımadan özel ekipmanlarıyla verilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, jandarma keskin nişancıların havadan, karadan ve sudan hedeflere yönelik yaptığı atışları görüntüledi.

