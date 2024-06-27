2024-06-27 13:18:31 Sıcak havalar en çok onların yüzünü güldürüyor
Sivas'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunaltırken su satıcılarının ise yüzünü güldürüyor. Termometrelerin 30 dereceyi aştığı Sivas'ta hava sıcakları bunaltıcı seviyelere ulaştı. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar gölgede serinlerken kimileri ise soğuk su alıp içerek serinliyor. Bu durum en çok su satıcılarını sevindiriyor. Günlük 200'e yakın su satan satıcılar normal şartlarda satışların az olduğunu fakat aşırı sıcaklar nedeniyle su satışların da artış olduğunu söyledi.