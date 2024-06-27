Sıcak havalar en çok onların yüzünü güldürüyor

Bunaltıcı hava suya yöneltiyor Lisanslı voleybolcu Aysima Tekbaş ise bunaltıcı hava nedeniyle bol su tükettiğini söyleyerek “Sıcak havalarda en çok tükettiğimiz şey su. Hava sıcak olduğu için evlerde çok daralıyoruz. Havanın sıcaklığından dolayı da dışarı çıkmaya pek de şansımız olmuyor. Havalar bazı zamanlar çok bunaltıcı olabiliyor. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda da böylesi küçük satıcılardan su almak daha mantıklı geliyor. Hem onlara kar olsun hem de soğuk suyumuz olsun” şeklinde konuştu.