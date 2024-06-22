2024-06-22 12:13:37 Sıcak hava 'bici bici'ye talebi artırdı
Mersin'de yaz sıcakları etkisini sürdürürken, serinlemek isteyen vatandaşlar geleneksel lezzetlerden 'bici bici'ye yöneldi. Mersin'de son günlerde nemin de artmasıyla hissedilen sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde meteorolojiye göre sıcaklık 30 dereceye kadar çıkarken, nem dolayısıyla hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğu belirtildi. Sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar park ve bahçelerde ağaç gölgelerine sığınarak güneşten korunmaya çalıştı, kimileri de denize girerek serinlemeye çalıştı.