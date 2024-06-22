Sıcak hava 'bici bici'ye talebi artırdı

Sıcakların başlamasıyla beraber iki haftadan beri aşırı yoğunluk var. Öğlen saat 12.00'de başlayan yoğunluk gece saat 04.00'e kadar devam ediyor. Bazen müşteriyi oturtacak masa bulamıyoruz. Müşteri yoğunluğundan dolayı paket servisi yapmaya başladık. İçeceklerimiz soğuk ve doğal olduğundan dolayı aşırı bir talep var. En meşhur içeceğimiz atom; donmuş süt ve meyve karışımı ile yapıyoruz.