Sıcak gelişme: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Sudan’daki çatışmalarda insansız hava araçlarının hava-hava muharebesindeki rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Sudan’daki çatışmalarda insansız hava araçlarının hava-hava muharebesindeki rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.
Açık kaynaklara yansıyan görüntülere göre Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan AKINCI, Çin üretimi CH-95 tipi bir İHA’yı havada etkisiz hale getirdi.
Söz konusu angajmanın, Sudan’da insansız hava araçlarının birbirlerine karşı kullanıldığı hava muharebelerinin son örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Bazı savunma kaynaklarında, saldırıda ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN mühimmatının kullanılmış olduğu değerlendiriliyor.
AKINCI’nın hava-hava görevlerindeki kabiliyeti, daha önce Türkiye’de gerçekleştirilen testlerle de gündeme gelmişti. Platformun farklı mühimmatlarla hava hedeflerine karşı kullanılabilmesi, insansız sistemlerin yalnızca keşif, gözetleme ve kara hedeflerine yönelik taarruz görevleriyle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.
Sudan’da yaşanan son gelişme, insansız hava araçlarının hava sahasının kontrolü ve karşı tarafın İHA’larının etkisiz hale getirilmesi gibi görevlerde de kullanılabildiğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
Türkiye, son yıllarda insansız hava araçları ile bu platformlarda kullanılabilecek mühimmatların geliştirilmesi ve farklı görev konseptlerine uyarlanması konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. AKINCI’nın farklı mühimmatlarla gerçekleştirdiği test ve operasyonlar da bu alandaki kabiliyetlerin çeşitlendiğini gösteriyor.
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