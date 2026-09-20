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Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

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Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'nın mali hesaplarındaki hareketin büyüklüğü gündem oldu.

#1
Foto - Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

Yorumcu Cem Küçük odaklı soruşturmada tutuklanan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya hakkında mali rapor oluşturuldu. Sunucunun 2017-2026’deki hesap hareketinin 236 milyon lirayı aştığı belirtildi.

#2
Foto - Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

Küçük, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla 30 Temmuz’da gözaltına alınmış, 1 Ağustos’ta tutuklanmıştı. İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ‘şantaj’ suçlamasıyla gözaltına alınan Sarıkaya da 4 Ağustos’ta tutuklandı. TRT Haber’in aktardığına göre sunucuya ait milyonluk kripto transferlerinin ve kumar şüphesi bulunan ödemelerin gazetecilik geliriyle bağdaşmadığı belirtildi.

#3
Foto - Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

Sarıkaya’nın Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan bankacılık verileri, polis tarafından incelendi. Hazırlanan raporda 2017-2026’da Beyaz TV sunucusunun hesaplarında 101 milyon 932 bin 207 liralık giriş, 134 milyon 170 bin 972 liralık çıkış bulunudu. Toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. Polis işlemlerin bir kısmının ‘izaha muhtaç şüpheli para transferleri’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

#4
Foto - Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

Kıbrıs merkezli otellere yapılan işlemler de dikkat çekti. Rapora göre Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Ayrıca ‘Merit’ bağlantılı para hareketlerinde Sarıkaya’nın hesabına Merit Kıbrıs Turizm Limited’den tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra beş kere 100 bin lira gönderildiği tespit edildi. Dosyadaki değerlendirmeye göre Grand Sapphire Resort ve Merit Otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığına dair şüphe bulunuyor.

#5
Foto - Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

2020-2026’da Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunduğu şirketlerin banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş, 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin liralık hareket oluşmuş. Polis, şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahıyla banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğunu belirtti. Ayrıca tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik yapan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

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