Tahir Sarıkaya ve eşinin mali hesaplarındaki hareketliliğin büyüklüğü şok etti: Yok böyle rakam

Kıbrıs merkezli otellere yapılan işlemler de dikkat çekti. Rapora göre Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Ayrıca ‘Merit’ bağlantılı para hareketlerinde Sarıkaya’nın hesabına Merit Kıbrıs Turizm Limited’den tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra beş kere 100 bin lira gönderildiği tespit edildi. Dosyadaki değerlendirmeye göre Grand Sapphire Resort ve Merit Otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığına dair şüphe bulunuyor.