Sıcak gelişme: Netanyahu'nun uçağı o ülkeye kaçırıldı
Ortadoğu'yu ABD ile birlikte karıştırmayı sürdüren İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağı güvenlik nedeniyle o ülkede tutuluyor.
Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ABD ve İsrail'in dün İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.
Yerel saatle sabah 08.21’de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29’da Berlin’e indi.
İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail’den ayrıldığı değerlendiriliyor.
İsrail’in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.
