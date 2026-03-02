  • İSTANBUL
Sıcak gelişme: Netanyahu'nun uçağı o ülkeye kaçırıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıcak gelişme: Netanyahu'nun uçağı o ülkeye kaçırıldı

Ortadoğu'yu ABD ile birlikte karıştırmayı sürdüren İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağı güvenlik nedeniyle o ülkede tutuluyor.

#1
Foto - Sıcak gelişme: Netanyahu'nun uçağı o ülkeye kaçırıldı

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ABD ve İsrail'in dün İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Netanyahu'nun uçağı o ülkeye kaçırıldı

Yerel saatle sabah 08.21’de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29’da Berlin’e indi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Netanyahu'nun uçağı o ülkeye kaçırıldı

İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail’den ayrıldığı değerlendiriliyor.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Netanyahu'nun uçağı o ülkeye kaçırıldı

İsrail’in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.

