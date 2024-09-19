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Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

2024-09-19 20:03:21
Siber saldırıda dikkat çeken “paravan şirket” iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını hedef alarak eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği siber saldırılar, onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıların ardından çağrı cihazlarının ülkeye nasıl girdiği merak konusu olurken, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İsrail'in paravan şirketler aracılığıyla çağrı cihazlarını Hizbullah'a sattığı öne sürülürken, patlamaları mesajların tetiklediği kaydedildi. İşte detaylar...

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#1
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katlederek "soykırım" suçu işleyen İsrail, bölgede savaşı genişletmek için Lübnan'a saldırılar düzenlemeye başladı. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, eş zamanlı siber saldırı gerçekleştirerek onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ise konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gazeteye konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen 3 istihbarat yetkilisi, İsrail'in çağrı cihazlarını Lübnan'a sokmak için paravan şirketler kurduğunu iddia etti.

#2
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

SİBER SALDIRIDA PARAVAN ŞİRKET İDDİASI Eski ve görevdeki 12 savunma ve istihbarat çalışanı, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin New York Times (NYT) gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

Adlarının açıklanmasını istemeyen üç istihbarat çalışanı, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülen BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının "İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu" söyledi.

#4
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

Çalışanlar, "çağrı cihazlarını üreten İsrail istihbarat görevlilerinin kimliklerini gizlemek için" en az iki paravan şirketin daha kurulduğunu belirtti ancak bu şirketler hakkında detayları paylaşmadı.

#5
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

CİHAZ PİLLERİNDE PATLAYICI MADDE BULUNUYOR BAC'nin önce "sıradan müşteriler için çağrı cihazı ürettiğini" aktaran çalışanlar, asıl hedefin Hizbullah olduğunu ve Hizbullah için üretilen çağrı cihazlarının pillerinin patlayıcı madde "PETN" içerdiğini kaydetti.

#6
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

NASRALLAH'IN O TALİMATINDAN SONRA ÜRETİM HIZLANDIRILDI İstihbaratçılar, bu çağrı cihazlarının 2022 yazından itibaren Hizbullah'a az sayıda gönderilmeye başlandığını, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Cephede telefon kullanılmasın" açıklamasından sonra üretimin hızlandırıldığını söyledi.

#7
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

HİZBULLAH MENSUPLARI ŞÜPHELENMESİN DİYE... Hizbullah mensuplarının şüphelenmemesi için çağrı cihazlarına "Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden gelmiş gibi görünen Arapça mesaj gönderildiğini" söyleyen çalışanlar, patlamaları mesajların tetiklediğini kaydetti.

#8
Foto - Siber saldırıda dikkat çeken "paravan şirket" iddiası! Çağrı cihazları Lübnan’a nasıl girdi?

Nasrallah, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın son dönemlerde artan kayıplarının nedenini kullanılan telefonlara ve internete bağlamış, başta Hizbullah mensupları olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki tüm köy ve belde sakinlerinden cep telefonu kullanmamasını istemişti.

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