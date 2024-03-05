SGK’dan yeni açıklama! Kademeli emeklilik bekleyenler aman dikkat

Böylece yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Toplam emekli sayısı da 2023 yılında 15.2 milyon kişiye ulaştı. Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeniyor. SGDP’ne tabi emekli çalışan sayısı 2022 yılında 945 bin iken 2023 yılında 1 milyon 865 bin kişiye yükseldi. Sigortalı çalışan emekli sayısı 919 bin kişi arttı. Geçen yıl emekli olan EYT’lilerin yaklaşık yarısının sigortalı çalışmaya devam ettiği görüldü.