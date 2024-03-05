2024-03-05 15:14:57 SGK’dan yeni açıklama! Kademeli emeklilik bekleyenler aman dikkat
Kademeli emeklilik talepleri kapıların ‘şimdilik’ kapanmasına rağmen devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gelen açıklama dikkat çekti. Buna göre SGK dengesine önemli ölçüde etki eden EYT’ye ilişkin veriler ortaya çıktı. Emekli olan EYT'lilerin 919 bininin sigortalı olarak çalışmaya devam ettiği görüldü. 2023 yılında 2 milyon 194 bin kişiye yaşlılık aylığı bağladı. Toplam emekli sayısı 15,2 milyona ulaştı.