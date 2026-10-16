SGK ve vergi borcu limitleri değişti! Tam 10 katına çıkarıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ değişikliğiyle birlikte, kamu ihalelerine başvuru şartları arasında kritik bir konuma sahip olan SGK ve vergi borcu muafiyet sınırlarında devasa bir artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle, ilgili maddelerde yer alan eski 5 bin TL'lik alt sınır tam 10 kat artırılarak 50 bin TL'ye yükseltildi. Değişikliğin yürürlüğe girmeden önce ilanı yapılmış olan ihalelerin eski hükümlere göre sonuçlandırılacağı ifade edilirken, yeni uygulamanın yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği duyuruldu.