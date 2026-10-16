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SGK ve vergi borcu limitleri değişti! Tam 10 katına çıkarıldı

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SGK ve vergi borcu limitleri değişti! Tam 10 katına çıkarıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ değişikliğiyle birlikte, kamu ihalelerine başvuru şartları arasında kritik bir konuma sahip olan SGK ve vergi borcu muafiyet sınırlarında devasa bir artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle, ilgili maddelerde yer alan eski 5 bin TL'lik alt sınır tam 10 kat artırılarak 50 bin TL'ye yükseltildi. Değişikliğin yürürlüğe girmeden önce ilanı yapılmış olan ihalelerin eski hükümlere göre sonuçlandırılacağı ifade edilirken, yeni uygulamanın yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği duyuruldu.

#1
Foto - SGK ve vergi borcu limitleri değişti! Tam 10 katına çıkarıldı

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu ihalelerine başvuru şartları arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borcu muafiyet sınırlarında önemli bir güncellemye imza attı. Yapılan tebliğ değişikliğiyle birlikte, ilgili maddelerde geçen eski alt sınır 5 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarılarak tam 10 kat artırıldı.

#2
Foto - SGK ve vergi borcu limitleri değişti! Tam 10 katına çıkarıldı

16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, söz konusu limitler 10 kat artırılmış oldu. Düzenlemeyle, yeni uygulamaya geçiş sürecinde devam eden ihalelerin hangi hükümlere tabi olacağı da netleştirildi.

#3
Foto - SGK ve vergi borcu limitleri değişti! Tam 10 katına çıkarıldı

Buna göre, değişiklik yürürlüğe girmeden önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılmış olan ihaleler, duyurunun yapıldığı tarihte geçerli olan eski tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

#4
Foto - SGK ve vergi borcu limitleri değişti! Tam 10 katına çıkarıldı

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Yeni uygulamanın hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.

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