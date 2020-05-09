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Ekonomi
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SGK prim borcu affı var mı? 2020 SSK Bağkur prim affı

2020-05-09 11:43:28
SGK prim borcu affı var mı? 2020 SSK Bağkur prim affı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu bulunanların 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceklerini duyurmuştu. SGK ve Bağkur prim borcu bulunan vatandaşlar SSK Bağkur prim affı haberlerini yakından takip etmekte. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşın lehine çok sayıda önemli kararlar alındı. Peki Bağkur affı var mı 2020 Bağkur borcu nasıl silinir? SGK borçlarına af mı geliyor? SGK affı 2020 son dakika haberleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 maddelik, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdikleri paketi açıklamıştı. Pakette perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 maddelik, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdikleri paketi açıklamıştı. Pakette perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay ertelendi.

#2
Foto - Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulanmayacak. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltildi. Faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere kısa çalışma ödeneği adı altında geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olundu. Bütün bu desteklerin açıklanmasında sonra vatandaşlar SGK ve Bağkur borçlarına ilişkin affın gündemde olup olmadığını merak ediyor.

Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulanmayacak. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltildi. Faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere kısa çalışma ödeneği adı altında geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olundu. Bütün bu desteklerin açıklanmasında sonra vatandaşlar SGK ve Bağkur borçlarına ilişkin affın gündemde olup olmadığını merak ediyor.

#3
Foto - SGK sigorta borçları siliyor mu?

SGK sigorta borçları siliyor mu?

#4
Foto - Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için yeni bir karar alındı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi için 2020 yılı sonuna kadar süre verildi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için yeni bir karar alındı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi için 2020 yılı sonuna kadar süre verildi.

#5
Foto - Vatandaşlar da SGK ve Bağkur prim borçlarına af olup olmadığını merak ediyor. İşin olsun’da yer alan habere göre, SGK'ya borcu oluğ emekli olamayanlara müjde geldi. SGK kapsamında dışarıdan prim ödeyerek emekli olanlar için yani BAĞ-KUR’a tabi olan vatandaşların yararlandığı ihya sistemi, toplu para aldıktan sonra emeklilik hakkını sona emesine yönelik bir uygulama olup toplu para alan vatandaşların maddi durumunu düzelttikten sonra geçmiş borçlarını ödeyerek tekrar emeklilik hakkı tanına bir sistem olarak ifade edilmektedir.

Vatandaşlar da SGK ve Bağkur prim borçlarına af olup olmadığını merak ediyor. İşin olsun’da yer alan habere göre, SGK'ya borcu oluğ emekli olamayanlara müjde geldi. SGK kapsamında dışarıdan prim ödeyerek emekli olanlar için yani BAĞ-KUR’a tabi olan vatandaşların yararlandığı ihya sistemi, toplu para aldıktan sonra emeklilik hakkını sona emesine yönelik bir uygulama olup toplu para alan vatandaşların maddi durumunu düzelttikten sonra geçmiş borçlarını ödeyerek tekrar emeklilik hakkı tanına bir sistem olarak ifade edilmektedir.

#6
Foto - Bu kapsamda ihya borcu olanlar ise emekli olamamaktadır. Özellikle prim borcunu zamanında ödeyemeyenler, SGK’ya borcu olanların ise emeklilik hakkı askıda kalıyordu.

Bu kapsamda ihya borcu olanlar ise emekli olamamaktadır. Özellikle prim borcunu zamanında ödeyemeyenler, SGK’ya borcu olanların ise emeklilik hakkı askıda kalıyordu.

#7
Foto - SGK’ya borcu olan BAĞ-KUR’luların borçlarını ödeyerek tekrar emeklilik hakkı elde etmeleri için getirilen ihya sisteminde geçmiş yıllarda yayınlanan kanunlar ile birlikte bu borçların yüzde 60’ı silinmiş ve bu borç dönemlerine ait hizmet sürelerinin canlandırma imkânı tanınmıştı.

SGK’ya borcu olan BAĞ-KUR’luların borçlarını ödeyerek tekrar emeklilik hakkı elde etmeleri için getirilen ihya sisteminde geçmiş yıllarda yayınlanan kanunlar ile birlikte bu borçların yüzde 60’ı silinmiş ve bu borç dönemlerine ait hizmet sürelerinin canlandırma imkânı tanınmıştı.

#8
Foto - 2020 yılında düzenlenmesi beklenen yasa ile de aynı şekilde enflasyon farkının yüzde 90’ınan kadar borçların silinmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu yasadan yararlanabilecek olanlarında ise yasa çıktıktan sonra netleşmesi gündeme olacak.

2020 yılında düzenlenmesi beklenen yasa ile de aynı şekilde enflasyon farkının yüzde 90’ınan kadar borçların silinmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu yasadan yararlanabilecek olanlarında ise yasa çıktıktan sonra netleşmesi gündeme olacak.

#9
Foto - Bağkur borçları ne zamana kadar ödenir?

Bağkur borçları ne zamana kadar ödenir?

#10
Foto - Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Bağ Kur ihya işlemi yasada belirlenen süreler içinde yapılacak olup vatandaşlar başvuru formu ve yazacakları dilekçe ile başvuruları alınmaktadır. Başvurunun onayından sonra ise 3 ay içinde borçların ödenmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Bağ Kur ihya işlemi yasada belirlenen süreler içinde yapılacak olup vatandaşlar başvuru formu ve yazacakları dilekçe ile başvuruları alınmaktadır. Başvurunun onayından sonra ise 3 ay içinde borçların ödenmesi gerekir.

#11
Foto - 17.02.2020 tarihinde TBMM komisyonuna sunulmuş olan torba kanununda ne yazık ki yapılandırma maddeleri yer almamıştı.

17.02.2020 tarihinde TBMM komisyonuna sunulmuş olan torba kanununda ne yazık ki yapılandırma maddeleri yer almamıştı.

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