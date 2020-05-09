SGK prim borcu affı var mı? 2020 SSK Bağkur prim affı

Vatandaşlar da SGK ve Bağkur prim borçlarına af olup olmadığını merak ediyor. İşin olsun’da yer alan habere göre, SGK'ya borcu oluğ emekli olamayanlara müjde geldi. SGK kapsamında dışarıdan prim ödeyerek emekli olanlar için yani BAĞ-KUR’a tabi olan vatandaşların yararlandığı ihya sistemi, toplu para aldıktan sonra emeklilik hakkını sona emesine yönelik bir uygulama olup toplu para alan vatandaşların maddi durumunu düzelttikten sonra geçmiş borçlarını ödeyerek tekrar emeklilik hakkı tanına bir sistem olarak ifade edilmektedir.