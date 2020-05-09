2020-05-09 11:43:28 SGK prim borcu affı var mı? 2020 SSK Bağkur prim affı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu bulunanların 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceklerini duyurmuştu. SGK ve Bağkur prim borcu bulunan vatandaşlar SSK Bağkur prim affı haberlerini yakından takip etmekte. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşın lehine çok sayıda önemli kararlar alındı. Peki Bağkur affı var mı 2020 Bağkur borcu nasıl silinir? SGK borçlarına af mı geliyor? SGK affı 2020 son dakika haberleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor.