Şeytanın talebeleri yakayı ele verdi! Bu da 'ileri tarihli' dolandırıcılık

Jandarma ekipleri, başlattıkları teknik takip ve çalışma ile kısa sürede 3 şahsı ve çalınan koyunları yakaladı. Şüphelilerin Şenol E.’ye ibraz ettikleri ödeme dekontunun aslında ileri tarihli EFT talimatı olduğu, bankacılık uygulamasından indirilen ve ilk bakışta ödeme yapıldığına dair algı oluşmasına sebep olabilecek görünüme sahip belgenin ibraz edildiği, talimat için banka hesabında yeterli para bulunmasına gerek olmadığı, istenilen limitte talimat verilip iptal edilebileceği, nitekim alışverişe müteakip talimatın iptal edildiği tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.G., C.M. ve K.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, koyunlar ise sahibine teslim edildi.