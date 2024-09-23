Şeytan iş başında! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı

"Paranın nereden geldiğini bilmiyorsanız, en yakın kolluk kuvvetine başvurmanızda fayda olacaktır" Bir dolandırılma olayının yaşanması sonrası yapılması gerekenleri anlatan Çakır, “İlk olarak adliyeye veya en yakın karakola başvuru yapabilirsiniz. Lakin biz her zaman en yakın kolluk kuvvetine başvuru yaparak dosyayı bir an önce açtırmanızı ve bir an önce de soruşturma başlatılmasını tavsiye ederiz. Dolandırıcılar artık kendilerinin sicilleri kabarıklaşması ve beraberinde cezaevi yolu görününce yeni bir yöntem daha buldular. Sicili temiz vatandaşlara komisyon vermek karşılığında onların bilgilerini alıp onların hesaplarına parayı gönderiyorlar. Bu aracı kişiye de komisyon vererek oradan parayı alıyorlar. Bu yüzden bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, sicili temiz kişiler bunlardan korunmak için ne iş yaptığını bilmediğiniz, nereden para geleceğini bilmediğiniz kişilerle IBAN bilgilerinizi paylaşmamanız veya hesabınıza gelen paranın nereden geldiğini bilmiyorsanız, en yakın kolluk kuvvetine veya başsavcılığa başvurmanızda fayda olacaktır. Bu paranın nereden geldiğini bilmediğinizi bildiren bir dilekçeyle soruşturma açılmasını sağlayıp kendinizi daha rahat aklayabilirsiniz” diye konuştu. Zaman zaman dolandırıcıların mesajının kendisine geldiğini anlatan Fatih Olgunçelik, “Bir süre önce bana benzer mesajlar geldi. Kargo veya yemek siparişi olarak mesaj geliyor. Ben okumadan siliyorum, arkadaşlara da bunu tavsiye ederim. Bu mesajlarda dolandırıcılık olayları olduğunu duydum, ben de açmıyorum” ifadelerini kullandı.