Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralı var

Kazayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Can Yıldız, “Ben kendi şeridimde gidiyordum. Şişli’ye dönecektim o yüzden sağ şeritteydim. O sırada soldan bir araç benim aracımın sol ön tarafına değdi. Kimin değdiğini görmedim ama değildiğinin kanıtı ortada. O araç bana değince ben kendimi güvenlik şeridine doğru atarken bir tane motor geliyormuş. Ben o anda güvenlik şeridinde olsam zaten aynam da kırılırdı veya motor arkadan çarpardı. Motorcu güvenlik şeridinden geliyordu sanırım ben görmedim. Ben bana çarpan arabayı da görmedim. Vurduktan sonra kıyamet kopunca ben çocuklara odaklandım. Aşağı inip baktığımda ikisinin de yerde yattığını gördüm. Durumları hakkında hiçbir bilgim yok şu an. Allah yardımcıları olsun. Ben o sırada panik halindeydim, sanırım hareket etmiyorlardı. Ben Çanakkale’den geliyorum, çocuğum yoğun bakımdan çıktı. Dün akşam geldim ben İstanbul’a. Çocuğum 6 aylık oldu, onun kontrolleri için geldim. Kız kardeşim burada yaşıyor, onun yanına geçecektim ama olmadı” dedi.