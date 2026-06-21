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Başpiskopos George kafa çıkardı: Türkiye orayı ele geçirecek

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Başpiskopos George kafa çıkardı: Türkiye orayı ele geçirecek

Türk düşmanlığıyla tanınan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu George, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

#1
Foto - Başpiskopos George kafa çıkardı: Türkiye orayı ele geçirecek

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Başpiskopos George, Türkiye'nin nihai hedefinin Kıbrıs'ın tamamını ele geçirmek olduğunu öne sürerek, Yunanistan'a ve Rum tarafına "güçlerini birleştirme" çağrısında bulundu.

#2
Foto - Başpiskopos George kafa çıkardı: Türkiye orayı ele geçirecek

Başpiskopos George konuşmasında, "Yunanizm Türkleşme tehlikesini önlemeli, güçlerini birleştirmeli ve Avrupa ve uluslararası çerçeveyi, ayrıca insan hakları ilkelerini kullanarak vatanı kurtarma çabalarının devam etmesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Başpiskopos George kafa çıkardı: Türkiye orayı ele geçirecek

George'un açıklamaları, Kıbrıs'ta çözüm ve diyalog arayışlarının sürdüğü bir dönemde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Din adamının kullandığı dilin toplumlar arasındaki gerilimi artırabilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, açıklamaların barış ve uzlaşı çabalarına zarar verebileceği yönünde eleştiriler yapıldı.

#4
Foto - Başpiskopos George kafa çıkardı: Türkiye orayı ele geçirecek

Uzmanlar, dini liderlerin ve siyasi aktörlerin kullandığı söylemlerin, ada üzerindeki hassas dengeler nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. George'un Türkiye'yi hedef alan ve "Türkleşme tehlikesi" vurgusu içeren ifadelerinin, karşılıklı güvensizliği derinleştirebileceği ve taraflar arasındaki gerilimi tırmandırabileceği belirtiliyor.

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