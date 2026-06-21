İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Klip kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, kullanıcılar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı kullanıcılar şarkının sözlerine ve klipte verilen mesajlara dikkat çekerken, bazıları ise şarkının içeriği üzerinden yorumlarda bulundu. Özellikle "Gemileri Yak da Gel" nakaratı ve klip boyunca kullanılan görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan bölümler arasında yer aldı.