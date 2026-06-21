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İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

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İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Şarkıcı İsmail Türüt, yurt dışında yaşayan Sedat Peker için bir şarkı çıkardı. Şarkıda Peker'le ilgili sarf edilen sözler gündeme oturdu.

#1
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden İsmail Türüt uzun süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker için yeni bir şarkı hazırladı. "Gemileri Yak da Gel" isimli şarkı ve klibi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

#2
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Türüt'ün daha önce de Sedat Peker'e yönelik hazırladığı şarkılar kamuoyunda gündem olmuştu. Ünlü türkücünün geçmiş yıllarda seslendirdiği "Reis", "Adam Var" ve doğum günü için hazırladığı "Siyaset Bozdu Keyfimizi" adlı şarkılar uzun süre konuşulmuştu.

#3
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Şarkı için hazırlanan klipte Sedat Peker'in farklı dönemlere ait fotoğraf ve video görüntülerine yer verildi. Klibin büyük bölümünde Peker'in katıldığı çeşitli etkinliklerden ve yardım faaliyetlerinden görüntüler kullanıldı. Klipte ayrıca Peker'in geçmiş yıllarda kamuoyuna yansıyan çeşitli ziyaretleri, sosyal faaliyetleri ve farklı dönemlerde çekilmiş görüntüleri de yer aldı.

#4
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Şarkıda İsmail Türüt'ün, Sedat Peker'e doğrudan hitap ettiği bölümler öne çıktı. Türüt, şarkının sözlerinde yer alan "Aynen gittiğin gibi gemileri yak da gel" ifadeleriyle Peker'e Türkiye'ye dönme çağrısında bulundu. Şarkının en dikkat çeken bölümlerinden birinde ise şu sözlere yer verildi:

#5
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

"Dedim var mı bi davet, dedi 'Yaşasın Devlet'" Söz konusu ifadeler, şarkının yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan kesitlerden biri oldu.

#6
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Klip kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, kullanıcılar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı kullanıcılar şarkının sözlerine ve klipte verilen mesajlara dikkat çekerken, bazıları ise şarkının içeriği üzerinden yorumlarda bulundu. Özellikle "Gemileri Yak da Gel" nakaratı ve klip boyunca kullanılan görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan bölümler arasında yer aldı.

#7
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

Klibin son bölümünde Türk bayrağı motifleriyle hazırlanmış Türkiye haritası ekrana yansıtıldı. Haritanın üzerinde ise "Yaşasın Devlet! Bir Umuttur Yaşamak..." ifadeleri yer aldı.

#8
Foto - İsmail Türüt'ten yakın dostu Sedat Peker için olay sözler: Dedim var mı bir davet, dedi...

İsmail Türüt ile Sedat Peker arasındaki ilişki daha önce hazırlanan şarkılarla da gündeme gelmişti. Türüt'ün geçmiş yıllarda Peker için yazdığı ve seslendirdiği "Reis", "Adam Var" ve "Siyaset Bozdu Keyfimizi" adlı şarkılar uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

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