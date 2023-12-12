2023-12-12 19:27:11 Şeyh Said’i övdü, başına gelmeyen kalmadı! İYİ Parti, o milletvekilinin fişini çekti
İYİ Parti İstanbul milletvekili M.Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından Şeyh Said'i öven sözler kullandı. Bunun üzerine Meral Akşener'in talimatıyla Ensarioğlu 'ihraç' istemiyle disipline sevk edildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili M.Salim Ensarioğlu Şeyh Said'i öven sözler kullandı. Ensarioğlu X platformundan paylaşımında ''Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum'' dedi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in talimatıyla Ensarioğlu'nun ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.