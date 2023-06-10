2023-06-10 23:10:33 Şeyh Mansur 13 yıl sonra İstanbul'a geldi
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, ikinci kez takımını yerinde izlemek için 13 yıl sonra İstanbul'a geldi.
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, ikinci kez takımını yerinde izlemek için 13 yıl sonra İstanbul'a geldi.
2008 yılında Manchester City'yi satın alan Şeyh Mansur, Inter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi İstanbul'a geldi.
Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester City'yi ikinci kez yerinde takip edeceği belirtildi.
Şeyh Mansur'un 2010 yılında Liverpool'u 3-0 yendikleri maçta ilk kez takımını statta izlediği aktarıldı.
Böylece Şeyh Mansur 13 yıl aranın ardından ilk kez Manchester City'nin maçını yerinde takip edecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23