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Spor
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Şeyh Mansur 13 yıl sonra İstanbul'a geldi

2023-06-10 23:10:33
Şeyh Mansur 13 yıl sonra İstanbul'a geldi

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, ikinci kez takımını yerinde izlemek için 13 yıl sonra İstanbul'a geldi.

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Foto - Şeyh Mansur 13 yıl sonra İstanbul'a geldi

2008 yılında Manchester City'yi satın alan Şeyh Mansur, Inter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi İstanbul'a geldi.

#2
Foto - Şeyh Mansur 13 yıl sonra İstanbul'a geldi

Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester City'yi ikinci kez yerinde takip edeceği belirtildi.

#3
Foto - Şeyh Mansur 13 yıl sonra İstanbul'a geldi

Şeyh Mansur'un 2010 yılında Liverpool'u 3-0 yendikleri maçta ilk kez takımını statta izlediği aktarıldı.

#4
Foto - Şeyh Mansur 13 yıl sonra İstanbul'a geldi

Böylece Şeyh Mansur 13 yıl aranın ardından ilk kez Manchester City'nin maçını yerinde takip edecek.

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