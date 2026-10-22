Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Trump'ın kazanmasını istediğini ileri süren Clinton, Moskova yönetiminin çevrimiçi faaliyetler ve istihbarat unsurları aracılığıyla seçim sürecini etkilemeye çalıştığını savundu.Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili suçlamaları "Rusya aldatmacası" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Clinton, "Kendisine karşı kanıtlanabilir olan her iddiaya böyle yapıyor. Çünkü gerçeğin ne olduğunu asla kabul etmek istemiyor" dedi.Clinton, Putin'in kendisini siyasi rakip olarak gördüğünü ve bu nedenle Trump'ın başkan seçilmesini tercih ettiğini öne sürdü.