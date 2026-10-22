Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Trump'ın dış politika yaklaşımını da eleştiren Clinton, ABD Başkanı'nın Putin'e karşı yeterince mesafeli davranmadığını savundu.Clinton, "Trump, Putin'e özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası ABD'nin ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla bağlı" ifadelerini kullandı.Eski bakan, geçmişte Rusya'nın politikalarına karşı açık bir tutum sergilediğini belirterek Putin'in hem Avrupa hem de ABD açısından tehdit oluşturduğunu düşündüğünü dile getirdi.Clinton'ın Trump'a ait gizli görüntüler bulunduğu ve Epstein dosyalarının Trump hakkında yeni bilgiler ortaya çıkaracağı yönündeki sözleri ise doğrulanmış bulgular değil, kendi değerlendirme ve iddiaları olarak öne çıktı.