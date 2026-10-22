  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gürlek: Yıllar geçse de peşlerini bırakmayız: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Her şey bir anda oldu: Türk akaryakıt devi satıldı Lüks otomobili gören müteahhit sanıyor! Sahibi asgari ücretle çalışan inşaat işçisi 3 milyona yakın aday ter dökecek: 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı pazar günü Evde kaliteli turşu yapmanın sırrı açıklandı Türkiye'nin ünlü içecek markaları Sırma, Hayat ve Akmina satıldı: Boykot firması 'biz artık yokuz' dedi Arda Turan’dan Arda Güler’i üzecek açıklama! ‘Barcelona tarafındayım' Şehit annelerinden ilmek ilmek şefkat: İlk Battaniyem Projesi bebekleri ısıttı MKE TOLGA’dan gövde gösterisi: Dünyadaki muadillerini 3'e katladı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Putin ile Trump arasındaki yakınlığın anormal olduğuna işaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı’nın elinde Trump’a ait özel fotoğraf ve videolar bulunduğunu ileri sürdü

#1
Foto - Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

. Skandal iddiasını daha da ileriye taşıyan Clinton, “Jeffrey Epstein dosyalarının tamamı açıklandığında Trump'ı destekleyenler şok yaşayacak” sözleriyle dünya siyaset gündeminin ortasına bomba bıraktı.

#2
Foto - Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Clinton, Trump'ın Rusya liderine yönelik tutumunun arkasında gizli bilgilerin bulunabileceğini savundu. Putin'in Trump üzerinde baskı kurmasını sağlayabilecek materyallere sahip olduğuna inandığını söyleyen eski bakan, "Putin'in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her ne varsa bunları tuttuğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Clinton'ın bu iddiasını destekleyen somut bir kanıt paylaşılmadı.

#3
Foto - Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalara da değinen Clinton, Trump'ın belgelerin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıktığını savundu.

#4
Foto - Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Eski bakan, "Nihayet tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump'ı destekleyen insanlar bile bu dosyaların Trump hakkında ortaya koydukları karşısında şoke olacaklar" dedi.Clinton, Trump'ın Putin'e yakınlığının nedenleri arasında güç arzusunun, ticari çıkarların ve Rusya liderinin elinde bulunduğunu düşündüğü bilgilerin olabileceğini öne sürdü.

#5
Foto - Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Trump ile Putin arasındaki ilişkinin geçmişine de değinen Clinton, ABD Başkanı'nın Rusya liderinin sahip olduğu mutlak güce uzun yıllardır hayranlık duyduğunu iddia etti.Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri sırasında Moskova'da Trump Tower inşa etmek için ticari girişimlerini sürdürdüğünü hatırlatan Clinton, Rusya ile ilişkilerin yalnızca siyasi boyutla sınırlı olmadığını savundu.Clinton ayrıca Trump'ın seçim kampanyası döneminde Rusya'yı kendi e-posta yazışmalarını bulmaya çağırdığını belirterek, bu sözlerin Moskova'nın seçimlere müdahalesine ilişkin tartışmalarda önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

#6
Foto - Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Trump'ın kazanmasını istediğini ileri süren Clinton, Moskova yönetiminin çevrimiçi faaliyetler ve istihbarat unsurları aracılığıyla seçim sürecini etkilemeye çalıştığını savundu.Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili suçlamaları "Rusya aldatmacası" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Clinton, "Kendisine karşı kanıtlanabilir olan her iddiaya böyle yapıyor. Çünkü gerçeğin ne olduğunu asla kabul etmek istemiyor" dedi.Clinton, Putin'in kendisini siyasi rakip olarak gördüğünü ve bu nedenle Trump'ın başkan seçilmesini tercih ettiğini öne sürdü.

#7
Foto - Clinton’dan ortalığı ayağa kaldıracak ‘Epstein’ iddiası: Putin’in elinde o ismin özel görüntüleri var

Trump'ın dış politika yaklaşımını da eleştiren Clinton, ABD Başkanı'nın Putin'e karşı yeterince mesafeli davranmadığını savundu.Clinton, "Trump, Putin'e özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası ABD'nin ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla bağlı" ifadelerini kullandı.Eski bakan, geçmişte Rusya'nın politikalarına karşı açık bir tutum sergilediğini belirterek Putin'in hem Avrupa hem de ABD açısından tehdit oluşturduğunu düşündüğünü dile getirdi.Clinton'ın Trump'a ait gizli görüntüler bulunduğu ve Epstein dosyalarının Trump hakkında yeni bilgiler ortaya çıkaracağı yönündeki sözleri ise doğrulanmış bulgular değil, kendi değerlendirme ve iddiaları olarak öne çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan üzücü haberi dünyaya ilan etti
Dünya

Suudi Arabistan üzücü haberi dünyaya ilan etti

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı" ifadele..
İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay
Gündem

İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı kravattaki detay dikkat çekti. Erdoğan'ın İsrail'in ve Yunan..
Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!
Gündem

Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!

Gençliği kokuşmuş kültürle zehirlemeye çalışan ve toplumsal ahlakı hedef alan rezilliklere yargıdan tokat gibi yanıt geldi. Kamuoyunda "Mani..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Saniyeler içinde soyulabilirsiniz! Aracınızın camında 200 TL görürseniz sakın el uzatmayın
Aktüel

Saniyeler içinde soyulabilirsiniz! Aracınızın camında 200 TL görürseniz sakın el uzatmayın

Gasp ve hırsızlık olayına her gün yeni yöntemler ekleyen vurguncular, şimdi de cama sıkıştırılan banknotları kullanıyor. Otoparklarda araç s..
Fakıbaba’dan Dervişoğlu’na vatanseverlik dersi: Yeni anayasa ve Mekke Anlaşması’na ‘evet’ oyu vereceğim!
Gündem

Fakıbaba’dan Dervişoğlu’na vatanseverlik dersi: Yeni anayasa ve Mekke Anlaşması’na ‘evet’ oyu vereceğim!

Milliyetçi geçinen ancak milli meselelerde iktidara fren olmaya yeltenen Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’yla Terörsüz Türkiye süreci ile Yen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23