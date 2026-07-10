Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

GEÇMEYEN BELİRTİLER İHMAL EDİLMEMELİ: İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, boyunda ele gelen kitle, yutma güçlüğü, kulakta işitme kaybı veya sürekli burun tıkanıklığının mutlaka uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aylin Gül, erken teşhisin birçok hastalıkta tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Yaz aylarında alınacak basit tedbirlerin kulak burun boğaz hastalıklarının büyük bölümünü önleyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aylin Gül, "Temizliği denetlenen havuzları tercih etmek, yüzme sonrasında kulak hijyenine dikkat etmek, klimayı doğru kullanmak, bol su tüketmek ve uzun süren şikâyetleri önemseyerek gecikmeden hekime başvurmak sağlıklı bir yaz geçirmenin temel adımlarıdır. Erken tanı sayesinde birçok Kulak Burun Boğaz hastalığı başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir" diye konuştu.