Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

HAVUZ SONRASI KULAK ENFEKSİYONLARI ARTIYOR: Yüzme sonrası kulakta kalan nemin bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Aylin Gül, dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında en sık karşılaşılan KBB hastalıklarından biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aylin Gül, "Yüzme sonrasında kulakta ağrı, dolgunluk hissi, kaşıntı veya akıntı gelişmesi enfeksiyon belirtisi olabilir. Kulak içine pamuklu çubuk ya da yabancı cisimlerle müdahale etmek enfeksiyonu daha da ağırlaştırabilir. Şikayetler başladığında vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmalıdır" dedi.