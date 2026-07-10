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Sağlık
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Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

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Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül, yaz aylarında kulak enfeksiyonları, boğaz kuruluğu, alerjik şikayetler ve sinüzit ataklarında artış yaşandığını belirterek, bu sorunlara karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

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Foto - Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

Yaz mevsiminin keyifli geçmesi için alınacak basit önlemlerin birçok sağlık sorununu önleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Aylin Gül, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Foto - Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

HAVUZ SONRASI KULAK ENFEKSİYONLARI ARTIYOR: Yüzme sonrası kulakta kalan nemin bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Aylin Gül, dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında en sık karşılaşılan KBB hastalıklarından biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aylin Gül, "Yüzme sonrasında kulakta ağrı, dolgunluk hissi, kaşıntı veya akıntı gelişmesi enfeksiyon belirtisi olabilir. Kulak içine pamuklu çubuk ya da yabancı cisimlerle müdahale etmek enfeksiyonu daha da ağırlaştırabilir. Şikayetler başladığında vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

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Foto - Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

KLİMA BOĞAZI VE SES TELLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR: Klimaların bilinçsiz kullanımının boğaz kuruluğu, ses kısıklığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Aylin Gül, ortam sıcaklığının çok düşük ayarlanmaması gerektiğini vurguladı. Dr. Gül, "Klima hava akımının doğrudan yüz ve boyun bölgesine gelmesi boğaz mukozasını kurutarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Ortamın düzenli havalandırılması ve yeterli sıvı tüketimi yaz aylarında büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

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Foto - Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

ALERJİLER YAZIN DA DEVAM EDİYOR: Yaz mevsiminde polen, toz ve çevresel alerjenlerin etkisinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Aylin Gül, uzun süren burun tıkanıklığı, hapşırık, geniz akıntısı ve kaşıntının alerjik rinit belirtisi olabileceğini söyledi. Dr. Gül, "Burun tıkanıklığı yalnızca yaşam kalitesini düşürmekle kalmaz; uyku düzenini, nefes almayı ve günlük performansı da olumsuz etkileyebilir. Uzun süren şikâyetlerde mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

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Foto - Sağlıkçılardan hayati uyarılar: Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın

GEÇMEYEN BELİRTİLER İHMAL EDİLMEMELİ: İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, boyunda ele gelen kitle, yutma güçlüğü, kulakta işitme kaybı veya sürekli burun tıkanıklığının mutlaka uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aylin Gül, erken teşhisin birçok hastalıkta tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Yaz aylarında alınacak basit tedbirlerin kulak burun boğaz hastalıklarının büyük bölümünü önleyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aylin Gül, "Temizliği denetlenen havuzları tercih etmek, yüzme sonrasında kulak hijyenine dikkat etmek, klimayı doğru kullanmak, bol su tüketmek ve uzun süren şikâyetleri önemseyerek gecikmeden hekime başvurmak sağlıklı bir yaz geçirmenin temel adımlarıdır. Erken tanı sayesinde birçok Kulak Burun Boğaz hastalığı başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir" diye konuştu.

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