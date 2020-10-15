Severek yiyoruz ama bakın neye sebep oluyor...

Sofra tuzu veya tuzlu yiyecekler, mide ekşimesi için risk faktörü olan reflü artırabilir. Örneğin, bir çalışma, yemeklerine sofra tuzu ekleyen kişilerin, hiç tuz eklemeyen kişilere göre %70 daha yüksek oranda reflü riskine sahip olduğunu bulmuştur. Aynı çalışmada, haftada en az üç kez tuzlanmış gıda tüketenlerin, tuzlu yiyecekleri hiç tüketmeyenlere göre %50 daha yüksek oranda reflü riski taşıdıkları bulunmuştur. Ancak, tuz alımının reflü riskini nasıl artırabileceği tam olarak anlaşılamamıştır. Tuzlu yiyecekler tüketenlerin daha fazla kızartılmış ve yağlı yiyecekler tüketmeleri olasıdır. Bu durumda, bu gıdalar, mide yanması için tek başına tuzdan daha olası bir tetikleyicidir.