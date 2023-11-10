Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusuna haddini bildirdi! “Paravan Kuran-ı Kerim…”

Türküsev "Söylemleriniz ve küfürleriniz hiç hoş değil. Takip edilmesi gereken bir insan değilsiniz" derken Övüç geri adım atarak saygı duyduğunu söylese de ünlü isim hızını alamadı. Murat Övüç "Ben herkes tarafından saygı ve hürmet gören bir insanım" diyerek yayından ayrıldı.