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Sosyal Medya
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Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusuna haddini bildirdi! "Paravan Kuran-ı Kerim…"

2023-11-10 07:41:51
Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusuna haddini bildirdi! “Paravan Kuran-ı Kerim…”

İletişimci Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusu Murat Övüç’ü rezil etti. Övüç "Dilan Polat için ağlamadım" derken Sevda Türküsev çapulcuyu topa tuttu. Sevda Türküsev Murat Övüç telefonu Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu olan iletişimci Sevda Türküsev ve skandallar hareketleriyle sık sık gündeme gelen çapulcu Murat Övüç gerildi. Kara para aklayan Dilan Polat'ın ardından ağladığı iddia edilen Murat Övüç'e ateş püskürdü. Övüç ile Türküsev arasında canlı yayında gerginlik yaşandı.

#1
Foto - Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusuna haddini bildirdi! "Paravan Kuran-ı Kerim…"

Türküsev, "Lütfen Murat Övüç'ü takip etmeyin" diyerek sözlerine "Murat Övüç'ün milyonlara hitap edebilmesini sağlayan biziz. Biz takip etmezsek onlar bir hiç" ifadeleriyle devam etti.

#2
Foto - Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusuna haddini bildirdi! "Paravan Kuran-ı Kerim…"

"DİNİ KULLANIYOR" DİYEREK SERT ÇIKTI Sözlerine, "Murat Övüç dini kullanıyor" diye devam eden Türküsev'in sert açıklamalarının ardından yayına bağlanan Övüç, kendini savunurken kaç tane çocuk okuttuğunu söyledi.

#3
Foto - Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusuna haddini bildirdi! "Paravan Kuran-ı Kerim…"

Türküsev "Söylemleriniz ve küfürleriniz hiç hoş değil. Takip edilmesi gereken bir insan değilsiniz" derken Övüç geri adım atarak saygı duyduğunu söylese de ünlü isim hızını alamadı. Murat Övüç "Ben herkes tarafından saygı ve hürmet gören bir insanım" diyerek yayından ayrıldı.

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