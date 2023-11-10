2023-11-10 07:41:51 Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusuna haddini bildirdi! “Paravan Kuran-ı Kerim…”
İletişimci Sevda Türküsev sosyal medya çapulcusu Murat Övüç’ü rezil etti. Övüç "Dilan Polat için ağlamadım" derken Sevda Türküsev çapulcuyu topa tuttu. Sevda Türküsev Murat Övüç telefonu Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu olan iletişimci Sevda Türküsev ve skandallar hareketleriyle sık sık gündeme gelen çapulcu Murat Övüç gerildi. Kara para aklayan Dilan Polat'ın ardından ağladığı iddia edilen Murat Övüç'e ateş püskürdü. Övüç ile Türküsev arasında canlı yayında gerginlik yaşandı.