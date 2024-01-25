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Spor
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Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

2024-01-25 15:43:44
Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a Zaniolo'dan müjde geldi. Geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan İtalyan oyuncu, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Teknik direktör Unai Emery, geri döneceği iddia edilen Zaniolo için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Zaniolo, daha sonra Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık transfer olmuştu.

#2
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı elinin tersiyle iten Zaniolo, Premier Lig hayaliyle Aston Villa'nın teklifini kabul ederek İngiltere'nin yolunu tuttu.

#3
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Unai Emery'nin takımında forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, umduğunu bulamadı.

#4
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Satın alma opsiyonlu kiralık olarak Aston Villa'ya imza atan Nicolo Zaniolo için İngiliz ekibi 5 milyon euro kiralama bedeli öderken, ayrıca 1 milyon 350 bin euro da bonus ödemeyi taahhüt etti.

#5
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Bunu yanında sözleşmede, Nicolo Zaniolo için 22.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve ek olarak 15.5 milyon euroluk bonuslar içeren maddeler de vardı.

#6
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Aston Villa'da ilk günlerinde forma şansı bulan Zaniolo, yaklaşık 3 aydır forma şansı bulmakta zorlanıyor.

#7
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Sabah'a göre; Kasım ayı itibariyle 10 Premier Lig karşılaşmasına ilk 11 çıkamayan 24 yaşındaki futbolcu, 5 maçta süre dahi alamadı.

#8
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

İtalyan oyuncu son 7 haftada 32 dakika sahada kaldı. 3 maçta kulübeden çıkmadı. Son Everton maçında sadece 1 dakika oynadı.

#9
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Kalan 5 karşılaşmada aldığı toplam süre ise 77 dakika. Aston Villa ile Premier Lig, Konferans Ligi, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası dahil toplam 23 maçta forma giyen ve 950 dakika süre bulan Zaniolo, 2 gol katkısı verebildi ve henüz asiste imza atamadı.

#10
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

G.Saray'a geri döneceği iddia edilen Zaniolo için flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'de ara transfer dönemi 1 Şubat'ta sona erecek ve Aston Villa şimdiye kadar sadece bir sağ bek transferi yaptı.

#11
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; takımda o bölgeye biri katılmadan Unai Emery, Zaniolo'nun ayrılığına izin vermeyecek ve sezon sonuna kadar şans tanıyacak.

#12
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Premier Lig'de bu sezon zirveye yakın yerlere oynayan Aston Villa'nın hocası Emery, bu süreçte takımdan kimsenin gitmesini istemiyor.

#13
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Bundan dolayı Galatasaray'ın 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 15.5 milyon euroluk bonuslarla toplam 38 milyon euroluk gelir hayali devam etmiş oldu.

#14
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki

#15
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Nicolo Zaniolo ile Newcastle Unitedlı Tonali'nin adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti.

#16
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Zaniolo ve Tonali bu sebepten dolayı12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.

#17
Foto - Sessiz sedasız harekete geçtiler! Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu... Yok böyle bir Zaniolo gelişmesi...

Fagioli ve Tonali, ifadelerinde bahis oynadıklarını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.

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