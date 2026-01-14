Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

5- APPLE'IN KURUCUSU OKULUN YARAMAZ ÇOCUĞUYDU Okulun yaramaz çocuğu olarak tanınan Steve Jobs, ilerleyen yıllarda dünyanın en tanınmış milyarderlerinden biri haline geldi. Üstün yetenekli bir çocuk olan Jobs, okulda sık sık sıkıldığı için derslerde yaramazlık yapıyor, öğretmenleri ise onun sınıf atlamasını öneriyordu; ancak ailesi bu teklifi kabul etmedi. Henüz 19 yaşındayken Atari'de video oyunu tasarımcısı olarak çalışmaya başlayan Jobs, daha sonra yakın arkadaşı ve iş ortağı Steve Wozniak ile birlikte Apple'ı kurdu. 1985 yılında Apple'dan ayrılan Jobs, Pixar Animation Studios'u hayata geçirerek animasyon dünyasında da iz bıraktı. İlerleyen yıllarda Apple'a geri dönen Jobs, şirketin halka arz sürecine liderlik etti ve bugün Apple'ı küresel bir marka haline getiren telefon ve bilgisayarların geliştirilmesine öncülük etti. 2011 yılında hayatını kaybetmeden önce Steve Jobs'un serveti Forbes verilerine göre yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyordu.