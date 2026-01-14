  • İSTANBUL
Aktüel
17
Yeniakit Publisher
Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi:

Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Özel jetlerden lüks malikanelere uzanan şaşaalı hayatlarıyla tanıdığımız dünyanın en zengin isimleri, bu zirveye sanıldığı kadar kolay ulaşmadı. Bugün milyarlarca dolara hükmeden Jeff Bezos’un kariyerine bir fast-food zincirinde hamburger köftesi çevirerek başladığını, teknoloji devi Elon Musk’ın ise bir kereste fabrikasının kazan dairesini temizlemek için saatlerce ter döktüğünü biliyor muydunuz? En dipten başlayıp servet basamaklarını tırmanan bu isimlerin ilk işleri, aslında başarının anahtarının sabır ve disiplinden geçtiğini kanıtlıyor.

1
#1
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Bir milyarderin sandviç sattığını, hamburger çevirdiğini veya mağazalarda ürün düzelttiğini düşünmek zor olsa da Elon Musk'tan Buffet'a birçok milyarder, devasa büyüklükte servet edinmeden önce mütevazi bir hayat sürüyordu.

#2
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

10 - KAPI KAPI DOLAŞIP BIÇAK SATIYORDU Eski Uber CEO'su Travis Kalanick, gençlik yıllarında CUTCO Cutlery Corporation adlı bir şirket için kapı kapı dolaşarak bıçak satıyordu. 18 yaşında kurduğu SAT hazırlık kursu New Way Academy ile daha büyük fikirlerin peşine düşen Travis Kalanick, UCLA'da bilgisayar mühendisliği okulunu 1998'de bırakıp Uber girişimini başlattı. Uber'i kurma fikri Kalanick'e büyük bir servet sağladı. Uber bugün tüm dünyada 10.000'den fazla şehirde kullanılan kullanılan on milyarlarca dolarlık değere sahip. Günümüzde Kalanick'in serveti yaklaşık 3,6 milyar dolar civarında olarak tahmin ediliyor.

#3
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

9 - MİCROSOFT'U REDDETTİ, FACEBOOK İLE DÜNYAYI SALLADI Facebook'un yani bugünkü adıyla Meta'nın kurucusu olan Mark Zuckerberg, henüz 12 yaşındayken bilgisayar yazılımlarına ilgi duydu. Zuckerberg, Atari BASIC programlama diliyle "Zucknet" adlı bir mesajlaşma programı geliştirdi. Müzik dinleme yazılımlarındaki boşluğu fark eden Zuckerberg, Pandora'nın öncüllerinden sayılan Synapse Media Player adlı uygulamayı hayata geçirdi. Microsoft ve AOL gibi dev şirketlerden gelen iş tekliflerini geri çeviren Zuckerberg, Harvard Üniversitesi'ne kaydoldu ve burada dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri haline gelen Facebook'u kurdu. Küresel bir teknoloji imparatorluğu inşa eden Mark Zuckerberg'ün güncel serveti Forbes verilerine göre yaklaşık 223,2 milyar dolar seviyesinde.

#4
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

8- MAĞAZADA VİTRİN DÜZENLEMEKTEN MODA İKONLUĞUNA Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, kendine tasarımlarla moda dünyasını değiştirmeden çok önce İtalyan ordusunda görev yapıyordu. Bugünkü kariyerine oldukça mütevazı bir başlangıç yapan Armani, ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde askerlik görevini sürdürürken bir büyük mağazada çalışmaya başladı. Mağazanın vitrin tasarımlarında görev alan Armani, aynı zamanda mağaza fotoğrafçısına asistanlık yaparak görsel düzenleme konusunda deneyim kazandı. Armani'nin moda kariyeri, Milano'daki ünlü La Rinascente mağazasında vitrin tasarımcısı olarak çalışmasıyla ivme kazandı. Armani'nin bugünkü serveti Forbes verilerine göre yaklaşık 7,3 milyar dolar.

#5
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

7 - ÇÖP POŞETİ SATIYORDU ŞİMDİ ÖZEL JETLE DÜNYA TURU YAPIYOR Dallas Mavericks'in sahibi ve dünyaca ünlü iş insanı Mark Cuban, kariyerinin başında para kazanmak için kapı kapı dolaşmaktan çekinmedi. Orta sınıf bir ailede dünyaya gelen Cuban'ın dedesi Morris Chobanisky, Rusya'dan ABD'ye göç ederek kamyonuyla çeşitli ürünler satarak geçimini sağladı. Henüz 12 yaşındayken girişimciliğe adım atan Mark Cuban, çok istediği bir basketbol ayakkabısını alabilmek için çöp poşeti kutularını kapı kapı satarak para kazandı. Üniversite yıllarında da boş durmayan Cuban, Indiana Üniversitesi'ndeki eğitim masraflarını karşılayabilmek için dans dersleri verdi. Bugün "Shark Tank" programıyla da tanınan Mark Cuban'ın serveti Forbes verilerine göre yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesinde. Mark Cuban, bu servetin bir kısmını özel jet ve Dallas'ta 17,6 milyon dolarlık malikâne gibi lüks harcamalara ayırıyor.

#6
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

6 - ÜNİVERSİTEYİ YARIDA BIRAKTI TWİTTER'I KURDU Twitter ve çevrim içi ödeme platformu Square'in (Block) kurucusu Jack Dorsey, üniversite eğitimini yarıda bırakarak teknoloji dünyasında iki etkili platforma imza attı. Genç yaşlardan itibaren bilgisayarlar ve iletişim teknolojilerine ilgi duyan Dorsey, özellikle taksi ve kuryeler gibi araçlar için kullanılan sevkiyat ve yönlendirme sistemlerine merak sardı. Bu ilgi, henüz 15 yaşındayken taksi şirketleri tarafından hâlâ kullanılan bir dispatch (yönlendirme) yazılımı geliştirmesine yol açtı. Yazılım mühendisliği temelli bu erken girişimler, Dorsey'nin ilerleyen yıllarda küresel ölçekte ses getiren projelere imza atmasının önünü açtı. Jack Dorsey'in Forbes verilerine göre yaklaşık 9,5 milyar dolar serveti var.

#7
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

5- APPLE'IN KURUCUSU OKULUN YARAMAZ ÇOCUĞUYDU Okulun yaramaz çocuğu olarak tanınan Steve Jobs, ilerleyen yıllarda dünyanın en tanınmış milyarderlerinden biri haline geldi. Üstün yetenekli bir çocuk olan Jobs, okulda sık sık sıkıldığı için derslerde yaramazlık yapıyor, öğretmenleri ise onun sınıf atlamasını öneriyordu; ancak ailesi bu teklifi kabul etmedi. Henüz 19 yaşındayken Atari'de video oyunu tasarımcısı olarak çalışmaya başlayan Jobs, daha sonra yakın arkadaşı ve iş ortağı Steve Wozniak ile birlikte Apple'ı kurdu. 1985 yılında Apple'dan ayrılan Jobs, Pixar Animation Studios'u hayata geçirerek animasyon dünyasında da iz bıraktı. İlerleyen yıllarda Apple'a geri dönen Jobs, şirketin halka arz sürecine liderlik etti ve bugün Apple'ı küresel bir marka haline getiren telefon ve bilgisayarların geliştirilmesine öncülük etti. 2011 yılında hayatını kaybetmeden önce Steve Jobs'un serveti Forbes verilerine göre yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyordu.

#8
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

4 - HARVARD'I BIRAKTI MİCROSOFT'U KURDU Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kariyerine bilgisayar programcısı olarak başlaması kimseyi şaşırtmıyor. Ailesi, genç yaşta bilgisayarlara yoğun ilgisi nedeniyle onun içine kapanık biri olmasından endişe etse de Gates, yeteneğini erken yaşta profesyonel hayata taşıdı. Lise son sınıfta ilk işine adım atan Gates, otomotiv ve havacılık alanında faaliyet gösteren TRW şirketinde bilgisayar programcısı olarak çalıştı.

#9
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

1973 yılında Harvard Üniversitesi'ne kaydolan Gates, ancak iki yıl sonra eğitimini yarıda bırakarak Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurdu. Bugün serveti Forbes verilerine göre yaklaşık 138,3 milyar dolar olan Bill Gates, yatırımlarının yanı sıra küresel hayırseverlik faaliyetleriyle öne çıkarken, aynı zamanda ABD'nin en büyük tarım arazisi sahiplerinden biri konumunda bulunuyor.

#10
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

3- MATEMATİK DEHASI KAPI KAPI GAZETE DAĞITIYORDU Bugün yatırım dünyasının efsane isimlerinden biri olarak tanınan Warren Buffett, kariyerine oldukça mütevazı bir işle başladı. Berkshire Hathaway CEO'su Buffett'ın ilk işi, evlere gazete dağıtmak oldu. Çocukluk yıllarında çevresi tarafından matematik dehası olarak anılan Buffett'ın babası bir borsacıydı ve Buffett sık sık babasının ofisine giderek işlere yardımcı olurdu.

#11
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Henüz 11 yaşındayken, hisse başına 38 dolardan üç adet Cities Service Preferred hissesi satın alarak ilk yatırımını yaptı. 13 yaşında ise The Washington Post için gazete dağıtıcısı olarak çalışmaya başlayan Buffett, bu işten aylık 175 dolar kazandı. Uzun vadeli yatırım stratejileriyle servetini katlayan Warren Buffett'ın serveti 148.5 milyar doların üzerinde.

#12
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

2- HAMBURGER ÇEVİRİYORDU ŞİMDİ... Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos, kariyerine henüz 16 yaşındayken bir fast-food zincirinde başladı. Jeff Bezos, McDonald's'ta hamburger çevirerek, patates kızartarak saatlik 2,69 dolar ücret kazandı.

#13
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Daha sonra Wall Street'te çeşitli finans şirketlerinde çalışan Bezos, 1994 yılında bu görevlerinden ayrılarak Amazon.com adlı çevrim içi kitap satış sitesini kurdu. Zamanla Amazon'u dünyanın en büyük e-ticaret devlerinden biri haline getiren Bezos, bugün platform üzerinden neredeyse her ürünün satışa sunulduğu küresel bir ekosistemin mimarı olarak görülüyor. Bezos, Amazon'un yanı sıra The Washington Post gazetesinin ve uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'in de sahibi konumunda bulunuyor; Blue Origin sayesinde uzaya çıkan ilk sivil yolcular arasında yer aldı. Forbes verilerine göre Jeff Bezos'un güncel serveti yaklaşık 235,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

#14
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

1 - 12 YAŞINDA KENDİ OYUNUNU YAPTI Tesla'nın kurucusu Elon Musk, henüz 10 yaşındayken bilgisayarlara ilgi duymaya başladı ve yazılım geliştirmeyi öğrendi. Yalnızca 12 yaşında kendi video oyunu Blastar'ı tasarlayan Musk. 1988'de Güney Afrika'dan (video oyunu tutkusundan) ayrıldı ve kuzeninin Waldeck, Saskatchewan'daki çiftliğine geldi ve burada sebze yetiştirdi ve tahıl ambarlarını kürekledi.

#15
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Çiftçilik yaptıktan sonra Vancouver'a taşınan burada oduncu olarak işe başlayan Musk'ın şimdiye kadar çalıştığı en tuhaf iş: bir kereste fabrikasının kazan dairesini temizlemek oldu. Saatte 18 dolar kazanan Musk, bir hafta sonra 30 kişilik ekip geriye kalan iki işçiden yalnızca birisi oldu.

#16
Foto - Servetleri dudak uçuklatıyor! Milyarderlerin ilk işlerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Nova Scotia Bankası yöneticisi Nicholson Musk'a bir yaz stajı verdi. Daha sonra iki ayrı alanda lisans eğitimini tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde doktora programına başlayan Musk, yalnızca iki gün sonra eğitimini bırakarak 1995'te ilk şirketi Zip2 Corporation'ı kurdu. Bugün SpaceX'in başında uzay projelerini yöneten ve yeni yolculuklar planlayan Musk, teknoloji ve uzay alanında küresel ölçekte etkisini sürdürüyor. Forbes verilerine göre Elon Musk'ın güncel serveti yaklaşık 677 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

