2023-09-13 10:43:49 Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor
Sermayesiz ürettiği o besinle resmen dünyanın parasını kazanıyor. Kilosu 300 TL iken kurutulmuşu 2 bin 500 TL… Adını duyan almak için başka şehirlerden akın akın geliyor. Hem şifa deposu hem gelir kaynağı… Hem sermayesiz hem de oldukça iyi geliri olan bu bitki türüne son zamanlarda inanılmaz bir ilgi var. Özellikle de son yıllarda popülerliği git gide arttığı için insanlar meraklarına yenik düşüyor. Taze olarak kilosu 300 lirayken kurutulmuş hali ise 2 bin 500 liraya satılıyor. Duyanlar fiyatına şaşırırken farklı şehirlerden almak için akın akın oraya gidiyorlar…