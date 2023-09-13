Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor

Kuzugöbeği mantarı olarak bilinen bu özel mantar doğada kendi kendine yetişen ve nadir bulunan bir mantar türüdür. Bu yönüyle ye yerel halkın önemli bir gelir kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Özellikle de son dönemlerde popülerliği oldukça artan bu mantar diğer türlere göre daha fazla ilgi çekiyor. Kuzugöbeği mantarının taze olarak kilogramı 300 TL'den alıcı bulurken kurutulmuş haliyle kilosu 2 bin 500 TL'ye satılıyor. Kuzugöbeği mantarı, her yıl nisan ayının ortalarından mayıs ayının sonlarına kadar süren bir hasat sezonu geçiriyor. Antalya’nın Akseki ilçesinde yetiştirilen bu mantar yerel halk için oldukça önemli bir gelir kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.