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Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor

2023-09-13 10:43:49
Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor

Sermayesiz ürettiği o besinle resmen dünyanın parasını kazanıyor. Kilosu 300 TL iken kurutulmuşu 2 bin 500 TL… Adını duyan almak için başka şehirlerden akın akın geliyor. Hem şifa deposu hem gelir kaynağı… Hem sermayesiz hem de oldukça iyi geliri olan bu bitki türüne son zamanlarda inanılmaz bir ilgi var. Özellikle de son yıllarda popülerliği git gide arttığı için insanlar meraklarına yenik düşüyor. Taze olarak kilosu 300 lirayken kurutulmuş hali ise 2 bin 500 liraya satılıyor. Duyanlar fiyatına şaşırırken farklı şehirlerden almak için akın akın oraya gidiyorlar…

#1
Foto - Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor

Kuzugöbeği mantarı olarak bilinen bu özel mantar doğada kendi kendine yetişen ve nadir bulunan bir mantar türüdür. Bu yönüyle ye yerel halkın önemli bir gelir kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Özellikle de son dönemlerde popülerliği oldukça artan bu mantar diğer türlere göre daha fazla ilgi çekiyor. Kuzugöbeği mantarının taze olarak kilogramı 300 TL'den alıcı bulurken kurutulmuş haliyle kilosu 2 bin 500 TL'ye satılıyor. Kuzugöbeği mantarı, her yıl nisan ayının ortalarından mayıs ayının sonlarına kadar süren bir hasat sezonu geçiriyor. Antalya’nın Akseki ilçesinde yetiştirilen bu mantar yerel halk için oldukça önemli bir gelir kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

#2
Foto - Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor

Bu mantarlar bahar aylarından yoğun yağış alan Akseki’de kendi kendine yetişen bir tür. Bölge halkı, nisan ve mayıs aylarında yağmur sonrasında mantarları sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinden toplamak için toplama alanlarına akın akın gidiyorlar. Kuzugöbeği mantarı toplayan bir vatandaş, sıfır sermaye ile girdiği bu toplama işinden kısa süre içinde ciddi miktarlar kazandı. Sadece gelir kaynağı olmasından dolayı değil şifa kaynağı olmasından dolayı da çok tercih edilen bir mantar türü olduğu söyleniyor. Bağırsak ile mide hastalıklarına karşı tedavi edici özelliklere sahip olduğuna inanılıyor.

#3
Foto - Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor

İçerisinde bulunan selenyum, yüksek antioksidan kaynağıdır ve prostat kanseri riskini en aza indirmeye yardımcı olur. Ayrıca B1, B2, B3, C vitaminleri ile kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum gibi mineralleri içerir. Protein açısından oldukça zengin olan bu mantarın 1 tanesi 1 kilo etin sağladığı proteine eşittir. Tüm bunların yanı sıra antioksidanlar açısından oldukça zengin bir bitki olduğu için vücudu zararlı organizmalara karşı korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken eklem ağrılarına da iyi gelir.

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