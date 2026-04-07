Bir ayda 16,4 milyon yolcu! Mart ayında havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı İstanbul nüfusunu aştı

SABİHA GÖKÇEN’DE 11 MİLYON 577 BİN 775 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 655, dış hatlarda 11 bin 680 olmak üzere toplamda 21 bin 335 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda bir milyon 730 bin 706, dış hatlarda bir milyon 930 bin 874 olmak üzere toplamda 3 milyon 661 bin 580 oldu” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç aylık süreçte iç hatlarda 27 bin 740, dış hatlarda 38 bin 403 olmak üzere toplamda 66 bin 143 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 5 milyon 34 bin 507, dış hatlarda 6 milyon 543 bin 268 olmak üzere toplamda 11 milyon 577 bin 775 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.