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Özgür Özel ve saz arkadaşlarını yıkacak haber

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Özgür Özel ve saz arkadaşlarını yıkacak haber

Kemalistler ikiye bölündü. Özgürcüler CHP üyeliğini sonlandırma kampanyası yaparken, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen geleneksel Atatürkçüler partiye üye olma çağrıları yapıyor. Bu doğrultuda sadece tek bir ilçede bile CHP'ye 200 yeni üye kaydı yapıldı. Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti için başvuru yaptığı gün CHP üye sayılarındaki artış, sahada Özgür / Ekrem ikilisinin karşılık bulamadığını gözler önüne serdi.

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Foto - Özgür Özel ve saz arkadaşlarını yıkacak haber

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili bugün CHP'den istifa ettiler.

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Foto - Özgür Özel ve saz arkadaşlarını yıkacak haber

CHP üyelerine de partiden ayrılma çağrıları sosyal medyada yapılmaya başlandı. Ancak bunun sahadaki karşılığı tam tersi oldu.

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Foto - Özgür Özel ve saz arkadaşlarını yıkacak haber

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katılan 200 kişiye rozetleri düzenlenen törenle takıldı.

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Foto - Özgür Özel ve saz arkadaşlarını yıkacak haber

CHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçedeki bir dernek binasında düzenlenen etkinlikte İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisine katılan 200 üyeye rozetlerini taktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçü, partisinin İzmir'de büyümeye ve örgüt yapısını güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

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Foto - Özgür Özel ve saz arkadaşlarını yıkacak haber

Yeni katılımların sadece bir sayıdan ibaret olmadığını, Türkiye genelinde yaratılmaya çalışılan bölünme algısına karşı yükselen umudun İzmir'deki somut bir yansıması olduğunu aktaran Gümrükçü, şunları kaydetti: "Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu partisi, birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatıdır. CHP hepimizin baba ocağı, atamızdan bizlere kalan en kıymetli mirastır. Bugün burada, bu mirasa sahip çıkmak ve mücadelemize güç katmak için aramıza katılan yüzlerce hemşehrimizle birlikteyiz. Bu coşkulu katılım, İzmir'den tüm Türkiye'ye verilen çok net bir mesajdır. Partimizde gerçek anlamda bir bölünme ya da bu çınara zarar verecek bir kopuş asla yaşanmaz. Zaman zaman kendi yoluna gitmek isteyen, kişisel siyasi kariyerini ön plana koyarak aramızdan ayrılanlar olabilir ancak herkes bilsin ki o arkadaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu çok yakında ait oldukları yere, yani baba ocağına geri dönecektir. Çünkü CHP, geçici heveslerin değil, kalıcı ilke ve devrimlerin partisidir."

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