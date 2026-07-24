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İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

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İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Android telefon kullanıcılarını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Telefonda gerçek uygulamaların kılığına giren yeni bankacılık zararlısı için peş peşe uyarılar yapılıyor.

#1
Foto - İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Android cihazları hedef alan yeni bir zararlı yazılım, siber güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. "Rokarolla" adı verilen bankacılık zararlısının, Chrome ve TikTok gibi yaygın kullanılan uygulamaların sahte sürümleri üzerinden yayıldığı tespit edildi.

#2
Foto - İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Araştırmaya göre Rokarolla, dünya genelinde 217 banka ve kripto para uygulamasını hedef alabiliyor. Zararlı yazılım, kullanıcıların banka giriş bilgileri, ekran kilidi şifreleri ve SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodlarını ele geçirebilecek özelliklere sahip.

#3
Foto - İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Uzmanlar, ele geçirilen bilgilerin banka hesaplarına ve dijital cüzdanlara izinsiz erişim amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

#4
Foto - İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Rokarolla'nın en dikkat çeken özelliği ise kullanıcıların karşısına Chrome ve TikTok gibi popüler uygulamaların sahte sürümleriyle çıkması. Gerçek uygulamaları taklit eden bu yazılımlar, resmi mağazalar dışındaki internet siteleri veya üçüncü taraf uygulama mağazaları üzerinden dağıtılıyor.

#5
Foto - İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Uzmanlar, yalnızca Google Play gibi resmi uygulama mağazalarının kullanılmasını ve kaynağı bilinmeyen internet sitelerinden APK dosyası indirilmemesini tavsiye ediyor.

#6
Foto - İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Siber güvenlik uzmanları, telefonlarında resmi olmayan kaynaklardan yüklenmiş Chrome, TikTok veya benzeri uygulamalar bulunan kullanıcıların bunları derhal kaldırmasını öneriyor. Ayrıca cihazda Google Play Protect özelliğinin açık tutulması ve işletim sisteminin güncel tutulması gerektiği vurgulanıyor.

#7
Foto - İşi gücü bırakıp telefonunuzu kontrol edin: Bu uygulamayı hemen silip atın

Telefonun aniden yavaşlaması, pil tüketiminin artması, beklenmedik izin talepleri veya açıklanamayan veri kullanımı gibi belirtilerin zararlı yazılımın işareti olabileceği ifade ediliyor.

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