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Spor
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Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

2023-05-03 18:00:39
Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 3-1'lik skorla deviren Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir 3 puan elde etmişti. Şenol Güneş, oyuncularının performanslarından memnun olduğunu ifade ederken, yeni sezon için de transfer çalışmaları için yönetimle görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Başarılı teknik adam, yönetimle görüşerek yeni sezon için orta saha transferi noktasında istediği oyuncuyu dile getirirken, siyah-beyazlı yönetim Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer için girişimlere başladı.

#1
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligde en son zirve yarışını derinden ilgilendiren karşılaşmada lider Galatasaray'ı 3-1'lik skorla devirdi.

#2
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller; Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'dan gelirken, Saiss ve Hadziahmetovic takımda ilk gollerini atmış oldu.

#3
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Bu galibiyet sonrası Kartal'da moraller yerine gelirken, şampiyonluk yarışında da zirve yarışı iyice kızışmış duruma geldi.

#4
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Siyah-beyazlı ekip, zorlu Galatasaray galibiyeti sonrası hız kesmeden Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürken, yeni sezon kadro planlaması ve transfer için de düğmeye basıldı.

#5
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Şenol Güneş, ikili averajda şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üstünlük kurmalarıyla ilgili, "Galatasaray ve Fenerbahçe bizden avantajlı. Yan yana gelirsek tabii ki avantajlı olacağız. Onlara şu an bakmıyorum. Hayal satmam. Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması. Şampiyonluk dışında sonucu başarı kabul etmiyoruz" dedi.

#6
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray maçı sonrası bir günlük iznin ardından hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde sürdürdü.

#7
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Salonda başlayan idmanda daha sonra sahaya inen futbolculardan ağrıları olan Salih ve Colley dinlendirildi. Amir Hadziahmetovic ise koşu çalışması yaptı. Minyatür kale oynayan futbolcular, dar alanda çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

#8
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

BEŞİKTAŞ'A KOLOMBİYALI YILDIZ Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

#9
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Yeni sezonda orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia geldi. Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Rusya'ya çevirdi.

#10
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

ÖNCELİK WİLMAR BARRİOS beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp orta saha transferi için Zenit forması giyen Kolombiyalı yıldız oyuncu Wilmar Barrios ile ilgileniyor.

#11
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Barrios'un transferini öncelik olarak belirlediği aktarıldı.

#12
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Zenit ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

#13
Foto - Şenol Güneş Rusya'dan O ismi istedi... Altüst eden gelişme! Dünyada sadece bu:

Rus ekibinde bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Barrios, 1 gol attı ve 2 assit yaptı.

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