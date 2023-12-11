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Medya
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Senin ağzın neler söylüyor böyle Meral Hanım! Akşener’in o itirafı herkesi şok etti! Yok artık daha neler

2023-12-11 16:27:22
Senin ağzın neler söylüyor böyle Meral Hanım! Akşener’in o itirafı herkesi şok etti! Yok artık daha neler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '6'lı Masa'dan ayrılıp geri dönme' konusunda geçmişteki kararını yeniden değerlendirdi. Trabzon'da partililerle buluşan Akşener, 'Şimdiki aklım olsaydı dönmezdim' diyerek önceki hareketlerini sorguladı. Bu açıklamanın, muhalefetin dinamiklerini ve Türkiye siyasetindeki stratejik kararları anlamak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sabah gazetesinden Melih Altınok ise yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Senin ağzın neler söylüyor böyle Meral Hanım! Akşener’in o itirafı herkesi şok etti! Yok artık daha neler

“Dün bu köşede "Akşener döner mi?" sorusuna cevap aramıştık. Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığını söyleyip "Yine döner" diyenlere, o gece tüm diyetin ödendiğini, Akşener'in kuş gibi rahatladığını, aynı hataya düşmeyeceğini anlatmıştım. 

#2
Foto - Senin ağzın neler söylüyor böyle Meral Hanım! Akşener’in o itirafı herkesi şok etti! Yok artık daha neler

Dün Trabzon'da partililerle buluşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu iddiamı doğrular nitelikte sözler söyledi:  Akşener, bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine "Şimdiki aklım olsaydı dönmezdim" dedi. 

#3
Foto - Senin ağzın neler söylüyor böyle Meral Hanım! Akşener’in o itirafı herkesi şok etti! Yok artık daha neler

Meral Hanım o zamanki aklını da artık imaları bir kenara koyarak samimiyetle anlatmalı.  Zira bu bir siyaset magazini değil. Adına muhalefet denen mecranın dinamiklerini göstermesi açısından altın değerinde bir hikâye.”

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