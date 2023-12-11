2023-12-11 16:27:22 Senin ağzın neler söylüyor böyle Meral Hanım! Akşener’in o itirafı herkesi şok etti! Yok artık daha neler
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '6'lı Masa'dan ayrılıp geri dönme' konusunda geçmişteki kararını yeniden değerlendirdi. Trabzon'da partililerle buluşan Akşener, 'Şimdiki aklım olsaydı dönmezdim' diyerek önceki hareketlerini sorguladı. Bu açıklamanın, muhalefetin dinamiklerini ve Türkiye siyasetindeki stratejik kararları anlamak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sabah gazetesinden Melih Altınok ise yazısında özetle şunları kaydetti: