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Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

2023-05-24 13:04:14
Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde dikkat çeken maddeler yer aldı. Maddeler arasında kayyum uygulamaların devam edeceği ve terörle mücadeleden taviz verilmeyeceği belirtildi.

#1
Foto - Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

Türkiye 28 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Seçimi için tekrar sandık başına gidiyor. 14 Mayıs’taki seçimde en çok oyu alan iki aday yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan yarışta adayların görüşme trafiği sürüyor.

#2
Foto - Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından gözler Zafer Partisi’ne çevrildi.

#3
Foto - Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

Özdağ ile trafik başladı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi ve taleplerini sıraladı. Kılıçdaroğlu da Özdağ’ın taleplerini dinledikten sonra partililer ile görüştü.

#4
Foto - Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

Bugün kararını açıkladı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etti Ümit Özdağ, partisinin ikinci tur kararını açıkladı. Özdağ yaptığı açıklamada, yapılan protokole bağlı kalınmak şartıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

#5
Foto - Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

Kayyum uygulamaları ve sığınmacılar metinde geniş yer buldu 7 madde olarak yer alan protokol metninde en dikkat çeken maddeler ise terörle ilişkili belediyelere atanan kayyum uygulaması ve sığınmacılar konusu oldu. Seçimlerden aylar önce toplanan 6'lı masa liderleri 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklamıştı. Seçimlerden önce kayyumları kaldıracağız sözü vermişlerdi Açıklanan metinde, "Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." maddesi yer almıştı.

#6
Foto - Seni kandırmışlar Ümit! Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler

Kılıçdaroğlu'ndan U dönüşü Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamaların devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde yer alan maddeler şu şekilde: 1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. 2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır. 3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. 4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. 5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. 6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

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