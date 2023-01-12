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Yaşam
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Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

2023-01-12 16:19:20
Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

Kuşadası’nda bulunan dişbudak ağacı, başına gelen tüm olumsuzluklara rağmen inatla ayakta durmaya çalışıyor.

#1
Foto - Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan 210 yaşındaki dişbudak ağacının korunması için doğaseverler harekete geçerken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, ağacın korunması için herkesi göreve davet etti.

#2
Foto - Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatı ve endemik bitkiye ev sahipliği yapan Aydın'ın, Kuşadası ilçesinde bulunan 210 yaşındaki dişbudak ağacının korunması için harekete geçildi. Güzelçamlı Mahallesi Meşeli Kuyu mevkiinde bulunan ve yaşlı ağacın korunması için çalışmalar yürüten EKODOSD, ağacın korunarak gelecek nesillere aktarılması için herkesi göreve davet etti. Geçtiğimiz gün yaşanan fırtına dolayısıyla yıkılan 210 yaşındaki Dişbudak ağacının kalan kısmının gerekli iyileştirilmesinin yapılarak korunması gerektiğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ağacın etrafının çevrilip, bir tanıtım tabelasının konulması için Kuşadası Belediyesi’ne müracaat edeceklerini ifade etti.

#3
Foto - Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

Ağacın bir dönem ağıl olarak kullanıldığı, bir dönem de ise etrafına dökülen molozlar nedeniyle tehlikeye girdiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaşlı ağacın yaşadıklarına rağmen hala daha inatla ayakta durmaya çalıştığına dikkat çekerek “Dişbudak ağacının bugüne kadar başından geçen olayların fotoğraflarla hikayesinin geçtiği bir tanıtım tabelasının dikilmesi, ağacın ‘yıkılmadım hala ayaktayım’ dercesine inatla yaşamını sürdürdüğünü herkesin görmesi, bundan ders çıkarılması ve özellikle eğitim kurumlarından öğrencilerin gelerek geçen süreç içinde ağacın neler çektiğini ve son durumunu görmeleri ve ağaç sevgisini pekiştirmeleri açısından çok yararlı olacaktır” dedi.

#4
Foto - Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne müracaatı yapılan ağacın bugüne kadar başına gelmeyen kalmadığını sözlerine ekleyen Sürücü; “Etrafı çevrilerek önce koyun ağılı olarak kullanılan ağaç, daha sonra etrafı adeta çöp depolama ve moloz döküm yeri olarak kullanılmıştı. Belediyeyle görüşülerek ağacın etrafındaki ağıl söktürülmüş ve altındaki tüm çöpler ve molozlar kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında, görgü tanıklarının ifadelerine göre ağacın büyük kollarından birinin gece yoldan geçmekte olan bir inşaat makinesi aracı tarafından çarpıldığı ve dalın kırıldığı haberi gelmişti. Dün gece meydana gelen fırtına nedeniyle de ağacın geri kalan üst bölümünün tamamen kırıldığı haberi geldi. Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü görevlileriyle ağacın yanında yaptığımız incelemede, Eylül ayında güney bölgesinde kırılan ana kolun bir denge sağladığı, dal kırıldıktan sonra tüm ağırlığın kuzey bölgesinde yoğunlaştığı, fırtınayla birlikte ağacın buradan kırıldığı tespit edildi. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’la da görüşülerek, ağacın gövdesinin yerinde olduğu, Şubat ayında vejetasyon süresi başlayacağından dolayı gerekli bakım, onarım yöntemlerinin en kısa sürede uygulanması gerektiğine karar verildi.

#5
Foto - Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

Kuşadası’ndaki tarihi ağaçlar içinde doğal peyzajı en güzel ağaçlardan biri olan Dişbudak ağacının kalan kısmının gerekli iyileştirilmesi yapılarak, etrafının çevrilip, bir tanıtım tabelasının konulması için Kuşadası Belediyesi’ne müracaat edeceğiz. Asırlardır ayakta kalan doğal miraslarımızın korunması, farkındalık oluşturulması ve doğal değerlerimize sahip çıkılması için Kuşadası Belediyesi’nden en kısa sürede bu çalışmanın gerçekleştirilmesini talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

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