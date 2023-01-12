Senelere meydan okuyor! Bu ağacın yaşını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne müracaatı yapılan ağacın bugüne kadar başına gelmeyen kalmadığını sözlerine ekleyen Sürücü; “Etrafı çevrilerek önce koyun ağılı olarak kullanılan ağaç, daha sonra etrafı adeta çöp depolama ve moloz döküm yeri olarak kullanılmıştı. Belediyeyle görüşülerek ağacın etrafındaki ağıl söktürülmüş ve altındaki tüm çöpler ve molozlar kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında, görgü tanıklarının ifadelerine göre ağacın büyük kollarından birinin gece yoldan geçmekte olan bir inşaat makinesi aracı tarafından çarpıldığı ve dalın kırıldığı haberi gelmişti. Dün gece meydana gelen fırtına nedeniyle de ağacın geri kalan üst bölümünün tamamen kırıldığı haberi geldi. Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü görevlileriyle ağacın yanında yaptığımız incelemede, Eylül ayında güney bölgesinde kırılan ana kolun bir denge sağladığı, dal kırıldıktan sonra tüm ağırlığın kuzey bölgesinde yoğunlaştığı, fırtınayla birlikte ağacın buradan kırıldığı tespit edildi. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’la da görüşülerek, ağacın gövdesinin yerinde olduğu, Şubat ayında vejetasyon süresi başlayacağından dolayı gerekli bakım, onarım yöntemlerinin en kısa sürede uygulanması gerektiğine karar verildi.