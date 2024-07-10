2024-07-10 10:31:30 Sendikalar apar topar toplandı! Asgari ücrete zam mı geliyor?
Kamu çalışanlarının maaşlarına Temmuz zammının gerçekleştirilmesi ve asgari ücrete ara zam yapılmamasıyla birlikte kamu çalışanları ile asgari ücretli özel sektör arasındaki fark oldukça yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde peş peşe yapılan açıklamalar ile “asgari ücrete ara zam gündemde yok” denilse de 9 Temmuz’da oldukça önemli iki gelişme yaşandı. Peki, asgari ücrete ara zam gelir mi, yapılan açıklamalar neler? İşte asgari ücret zammını yakından ilgilendiren o gelişmeler…