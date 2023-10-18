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Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan "Allah’ına kurban" dedirten İsrail tepkisi

2023-10-18 11:54:21
Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan “Allah’ına kurban” dedirten İsrail tepkisi

İsrail'in Filistin halkına saldırıları günlerdir devam ediyor. Son olarak İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi vurması milyonları ayağa kaldırdı. Futbol dünyası da İsrail'in bu katliamına sessiz kalmadı. Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, "Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım." ifadeleriyle İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi vurmasına sert tepki gösterdi.

#1
Foto - Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan "Allah’ına kurban" dedirten İsrail tepkisi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi vurarak işlediği savaş suçu sonrası Instagram hesabından "İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdursun!" yazılı bir paylaşımda bulundu.

#2
Foto - Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan "Allah’ına kurban" dedirten İsrail tepkisi

Mesut Özil "Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus. İnsanlık nerede millet?" sözleriyle tepki gösterdi.

#3
Foto - Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan "Allah’ına kurban" dedirten İsrail tepkisi

Kasımpaşa'dan yapılan paylaşımda "Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenleyerek masum sivilleri ve çocukları savaşa dahil edenleri şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." sözleriyle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği savaş suçuna tepki gösterildi.

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