Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan “Allah’ına kurban” dedirten İsrail tepkisi

İsrail'in Filistin halkına saldırıları günlerdir devam ediyor. Son olarak İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi vurması milyonları ayağa kaldırdı. Futbol dünyası da İsrail'in bu katliamına sessiz kalmadı. Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, "Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım." ifadeleriyle İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi vurmasına sert tepki gösterdi.