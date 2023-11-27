Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

Tahmazoğlu, bina içerisinde birçok sosyal alanın da bulunduğunu belirtti. Akıllı bir bina yaptıklarını anlatan Tahmazoğlu, "Görme, işitme engelliler için özel yerimiz var. Ayrı bölümler yaptık ve ayrı cihazlar aldık. Onların okuyabileceği, bilgiye ulaşabileceği sistemleri kurduk. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, 7/24 hizmet verebilecek bir kütüphaneyi şehre kazandırıyoruz." dedi. Öğrencilere çalışmalarında kolaylık sağlayacak kütüphanenin Türkiye'deki sayılı kütüphaneler arasında olacağını aktaran Tahmazoğlu, öğrencilere 7/24 çalışma imkanı sunduklarını ifade etti. Tahmazoğlu, binanın kendi enerjisini üreteceğine işaret ederek şunları kaydetti: "Burası kendi enerjisini üreten bir bina. Üste güneş enerji panellerimizi koyduk. Binamızın elektrik ihtiyacını kendi ürettiği enerjiyle karşılayacak. Yağmur depoları yaptık. Yağmur suları depolanacak, bu suları yeşil alanların sulanması noktasında değerlendireceğiz. Çağa uygun, enerjisini üreten, çevreye ve yeşile duyarlı bir kütüphaneyi hizmete sunmuş olacağız."