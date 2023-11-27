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Aktüel
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Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

2023-11-27 12:36:00
Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni andıran kütüphane, kendi elektriğini üretirken, sulamada kullanmak için kar ve yağmur sularını depolayacak. Kentte 2022'de 40 bin metrekare alanda yapımına başlanan Şahinbey Belediyesi Millet Kütüphanesi, çevreci mimarisiyle dikkati çekiyor. Titanyum malzemeyle yapılan çatıya kurulan güneş panelleri binanın elektik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.

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Foto - Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

Görme ve işitme engelliler için de özel alanların yer aldığı kütüphane, öğrencilere Türkiye'deki tüm kütüphanelere erişim imkanı sunacak. Yapımı yaklaşık 1,5 yıl süren kütüphanenin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş tarihi 25 Aralık'ta açılması planlanıyor.

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Foto - Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 400 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi.

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Foto - Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

Öğrenciler için çok anlamlı bir kütüphane yaptıklarını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

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Foto - Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

"5 katlı bir kütüphane, okul öncesi çocuklarımızın ayrı okuma alanları, ilkokul öğrencileri için ayrı, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için ayrı alanlarımız var. Lisansüstü ve doktora öğrencileri için ayrı bölümler yaparak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bireysel ve grup çalışma odaları, genel çalışma odalarının yanı sıra 24 saat açık olan mekanlarımız var. Öğrenci isterse sabaha kadar burada ders çalışabilecek. Çorbası, kahvesi ve çayı, interneti, bilgisayarı bizden. Bütün üniversite ve kütüphanelerle bağlantısı olacak. Her türlü veriye anında ücretsiz ulaşılabilecek. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir kütüphane yapıyoruz."

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Foto - Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...

Tahmazoğlu, bina içerisinde birçok sosyal alanın da bulunduğunu belirtti. Akıllı bir bina yaptıklarını anlatan Tahmazoğlu, "Görme, işitme engelliler için özel yerimiz var. Ayrı bölümler yaptık ve ayrı cihazlar aldık. Onların okuyabileceği, bilgiye ulaşabileceği sistemleri kurduk. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, 7/24 hizmet verebilecek bir kütüphaneyi şehre kazandırıyoruz." dedi. Öğrencilere çalışmalarında kolaylık sağlayacak kütüphanenin Türkiye'deki sayılı kütüphaneler arasında olacağını aktaran Tahmazoğlu, öğrencilere 7/24 çalışma imkanı sunduklarını ifade etti. Tahmazoğlu, binanın kendi enerjisini üreteceğine işaret ederek şunları kaydetti: "Burası kendi enerjisini üreten bir bina. Üste güneş enerji panellerimizi koyduk. Binamızın elektrik ihtiyacını kendi ürettiği enerjiyle karşılayacak. Yağmur depoları yaptık. Yağmur suları depolanacak, bu suları yeşil alanların sulanması noktasında değerlendireceğiz. Çağa uygun, enerjisini üreten, çevreye ve yeşile duyarlı bir kütüphaneyi hizmete sunmuş olacağız."

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