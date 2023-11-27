2023-11-27 12:36:00 Sen ne yaptın böyle Mehmet Tahmazoğlu Başkanım! Şehirin yapılanmasına büyük katkı...
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni andıran kütüphane, kendi elektriğini üretirken, sulamada kullanmak için kar ve yağmur sularını depolayacak. Kentte 2022'de 40 bin metrekare alanda yapımına başlanan Şahinbey Belediyesi Millet Kütüphanesi, çevreci mimarisiyle dikkati çekiyor. Titanyum malzemeyle yapılan çatıya kurulan güneş panelleri binanın elektik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.