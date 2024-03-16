Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Son dakika Galatasaray haberi: Trednyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı. Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...