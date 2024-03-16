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Spor
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Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

2024-03-16 16:22:21
Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Son dakika Galatasaray haberi: Trednyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı. Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı.

#3
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.

#4
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun planlarını da yapmaya devam ediyor.

#6
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Sarı kırmızılı takım son olarak Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

#7
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Milli oyuncu ile yaz transfer dönemi için görüşme yapan sportif A.Ş. başkan vekili Erden Timur, prensipte anlaşma sağladı.

#8
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Bununla birlikte Galatasaray'daki yönetim belirsizliği Yusuf Yazıcı'nın transferinin de sekteye uğramasına sebep olabilir.

#9
Foto - Sen ne yaptın böyle Galatasaray! Duyan, kulaklarına inanamadı: Herkes aramaya başladı ama…

Sabah'a göre; Sarı kırmızılılarda yönetim ıslak imzayı seçim sonrasına bırakmak istiyor. Dursun Özbek'in yeniden seçimi kazanması halinde Yusuf Yazıcı ile resmi imzalar atılacak.

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