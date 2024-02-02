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Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

2024-02-02 13:10:23
Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda 'KADES' uygulamasından gelen ihbarla harekete geçen polis ekipleri, 4 çocuk annesi B.K.'nın evinde gitti. Ekipler tarafından karakola götürülen B.K., eşinden şikayetçi olmamasının ardından evine geri bırakılırken, bir polis memurunun beylik tabancasını alarak ateş etti. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. B.K. ise gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

#1
Foto - Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı. Bugün boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K.'nın, daha sonra eşinden şikayetçi olmadı.

#2
Foto - Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen S.A., B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine kadar götürdü. B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi. 

#3
Foto - Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda 'Polis vuruldu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'yı (50) yaralı halde buldu. Sağlık çalışanları tarafından belinden tabanca ile vurulduğu belirlenen S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru S.A.'nın tedavisi sürüyor.

#4
Foto - Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

Yapılan araştırmada ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunan B.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

#5
Foto - Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

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