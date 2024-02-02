2024-02-02 13:10:23 Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda 'KADES' uygulamasından gelen ihbarla harekete geçen polis ekipleri, 4 çocuk annesi B.K.'nın evinde gitti. Ekipler tarafından karakola götürülen B.K., eşinden şikayetçi olmamasının ardından evine geri bırakılırken, bir polis memurunun beylik tabancasını alarak ateş etti. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. B.K. ise gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.