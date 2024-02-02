Sen ne yaptın böyle bacım! Yaptığı şey tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı

B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen S.A., B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine kadar götürdü. B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi.