Sen nasıl nankör bir adamsın böyle yahu! 'Türk futboluna ihtiyacım yok' dedi! Yok artık daha neler...

Milli takıma menajerler oyuncu gönderiyor mu? sorusuna yanıt veren Altıntop, "Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. Biz 85 milyon insanı temsil ediyoruz. Menajerler öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O zaman ben şirket kurayım. Allah korusun işbirlikleri yapayım, ona göre oyuncular gelsin, kadroyu kurayım. Ona göre hoca gelsin. Öyle bir şey olamaz. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı twitterda şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil. Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu turnuva da olmazsa bile gelecek turnuvalarda büyük başarılar kazanacağız."