2024-05-04 18:10:30 Sen nasıl nankör bir adamsın böyle yahu! 'Türk futboluna ihtiyacım yok' dedi! Yok artık daha neler...
Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hamit Altıntop katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine dair konuşan Altıntop'un "Türk futboluna ihtiyacım yok" sözleri adeta infial yarattı. İşte detaylar...