Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba

Kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de kiralık olarak devam eden Semih Kılıçsoy Beşiktaş kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Foto - Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy İtalya basınından Corriere dello Sport’a verdiği röportajda hem transfer süreci hem de Beşiktaş'taki son döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

Foto - Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba

Semih Kılıçsoy'un açıklamaları şöyle:

Foto - Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba

-Cagliari'ye gelmeden önce, Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler'le sık sık görüştüm. Beşiktaş'ta takım arkadaşıydık, bana bazı tavsiyeler verdi. Benim için bir referans noktası oldu.

Foto - Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba

-Giovanni van Bronckhorst, beni sol kanat oynattı. Birçok nedenle benim için zor bir dönemdi ama o rolde de uyum sağladım. Gelen her teknik direktör her şeyi değiştiriyordu; çok karmaşık bir sezondu ve iyi anılarım yok.

Foto - Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba

-Hepsi beni geliştirdi. Şu an Pisacane ile olan ilişkimden çok memnunum; ayrıca Beşiktaş'ta kariyerimin başında tanıdığım Şenol Güneş'i hep iyi hatırlarım. Milli takımda ise Montella'yla sık konuşurum.

Foto - Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba

-Kendimi geliştirmek, milli takıma girmek ve Semih Kılıçsoy olarak kendimi kabul ettirmek. Bugün benim için 'Yeni Arda Güler' deniyor; bir gün bir gence 'Yeni Semih Kılıçsoy' denmesini isterim.

