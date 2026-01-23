Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba
Kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de kiralık olarak devam eden Semih Kılıçsoy Beşiktaş kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy İtalya basınından Corriere dello Sport’a verdiği röportajda hem transfer süreci hem de Beşiktaş'taki son döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.
Semih Kılıçsoy'un açıklamaları şöyle:
-Cagliari'ye gelmeden önce, Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler'le sık sık görüştüm. Beşiktaş'ta takım arkadaşıydık, bana bazı tavsiyeler verdi. Benim için bir referans noktası oldu.
-Giovanni van Bronckhorst, beni sol kanat oynattı. Birçok nedenle benim için zor bir dönemdi ama o rolde de uyum sağladım. Gelen her teknik direktör her şeyi değiştiriyordu; çok karmaşık bir sezondu ve iyi anılarım yok.
-Hepsi beni geliştirdi. Şu an Pisacane ile olan ilişkimden çok memnunum; ayrıca Beşiktaş'ta kariyerimin başında tanıdığım Şenol Güneş'i hep iyi hatırlarım. Milli takımda ise Montella'yla sık konuşurum.
-Kendimi geliştirmek, milli takıma girmek ve Semih Kılıçsoy olarak kendimi kabul ettirmek. Bugün benim için 'Yeni Arda Güler' deniyor; bir gün bir gence 'Yeni Semih Kılıçsoy' denmesini isterim.
