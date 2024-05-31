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Medya
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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i kız çocuğu çıktı!

2024-05-31 09:12:38
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i kız çocuğu çıktı!

Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya ile İlyas'ın oğlu Samet'i canlandıran kişi, usta bir oyuncunun kızı çıktı. Samet'i canlandıran kişi meğer bir kız çocuğuymuş... Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya ile İlyas'ın oğlu Samet'i canlandıran kişi, usta bir oyuncunun kızı çıktı. Samet'i canlandıran kişi meğer bir kız çocuğuymuş...

#1
Foto - Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i kız çocuğu çıktı!

İşte o isim... Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın oğlu Samet olarak izleyici tarafından tanınmıştı. Elif İnci rol aldığı Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Gülçin karakteri ile yeniden kamera karşısına geçti.

#2
Foto - Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i kız çocuğu çıktı!

İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi yapımlarda rol aldı. İnci, oyunculuk kariyerine devam ediyor. "Yeşilçam'ın kötü adamı" Bilal İnci, rol aldığı projelerde kötü karakterlere başarıyla hayat verince izleyicilerden gelen kötü yorumlardan çok bunalmış ve bir süre oyunculuğa ara vermişti. Oyuncu, bu kararın ardından ülkeyi terk etmişti.

#3
Foto - Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i kız çocuğu çıktı!

Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı ise şu sözlerle dile getirmişti: 'Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.'

#4
Foto - Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i kız çocuğu çıktı!

Bir süre sonra yeniden Türkiye'ye dönen İnci; Topal, Irgat, Vur Emri, Zindan, Battal Gazi'nin Oğlu ve Ana Ocağı gibi projelerde rol aldı. Usta sanatçı, 2005 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

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