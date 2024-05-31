2024-05-31 09:12:38 Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i kız çocuğu çıktı!
Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya ile İlyas'ın oğlu Samet'i canlandıran kişi, usta bir oyuncunun kızı çıktı. Samet'i canlandıran kişi meğer bir kız çocuğuymuş... Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya ile İlyas'ın oğlu Samet'i canlandıran kişi, usta bir oyuncunun kızı çıktı. Samet'i canlandıran kişi meğer bir kız çocuğuymuş...