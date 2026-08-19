Selma Savcı yazdı: Netflix'te yayınlanacak Manifest belgeseli sizce de anormal bir rastlantı değil mi?

Diyeceksiniz ki kuşkusuz bundan bize ne? Ama işin aslı astarına bakınca rengi daha da bulanık hale gelen bu rastlantının aslında temelinde ailemizi dinamitlemek olduğunu unutmamak lazım.. İki yıl önce bir yarışma sonrası sosyal medyada ve şimdi de sözde şarkıcı müsveddelerinin büyük destekleriyle her an her saniye sponsor yağdırılan ve ne gariptir ki İsrail destekçisi bir para babasının bu işin hangi kutbunda olduğunu da iyi irdelemek lazım...