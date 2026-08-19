Selma Savcı yazdı: Netflix'te yayınlanacak Manifest belgeseli sizce de anormal bir rastlantı değil mi?
yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı teşhircilikleriyle ön planda olan sözde şarkıcı grubu Manifest ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...
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yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı teşhircilikleriyle ön planda olan sözde şarkıcı grubu Manifest ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...
İşte o yazı;
İsrail'e açık desteğiyle bilinen küresel bir medya patronunun ne tesadüftür ki, ülkemizde gençlerimizi zehirlemek için 2024 yılında kurulan iki yıllık ve afedersiniz ama sahneye iç çamaşırlarıyla çıkma edepsizliğinde bulunan bir grubun belgesel işine girmesi sizce de anormal bir rastlantı değil mi?
Diyeceksiniz ki kuşkusuz bundan bize ne? Ama işin aslı astarına bakınca rengi daha da bulanık hale gelen bu rastlantının aslında temelinde ailemizi dinamitlemek olduğunu unutmamak lazım.. İki yıl önce bir yarışma sonrası sosyal medyada ve şimdi de sözde şarkıcı müsveddelerinin büyük destekleriyle her an her saniye sponsor yağdırılan ve ne gariptir ki İsrail destekçisi bir para babasının bu işin hangi kutbunda olduğunu da iyi irdelemek lazım...
Maalesef bu üstlerini giyinmeden neredeyse sahneye çıkan ve bunun adına da sanat diyen, bunun adına da özgürlük naraları atarak müzik yaptıklarını zanneden şu tayfaya 'çok iyiler' diyen de var 'bu da neyin nesi' diyenler de var doğal olarak...
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, özellikle sosyal medyadan tutun da dijital dünyamızda değişmeyen tek kuralı işlettikleri kesin... 'Reklamın iyisi de kötüsü de olmaz... İşte bu sözde şarkıcılar topluluğu için bu detayları atlamamak ve iyi analiz etmemiz şarttır. Bu olaya ufak bir rastlantı deyip geçiştirmemek lazım...
Manifest, ilk büyük uluslararası konserini 16 Ekim 2026 tarihinde Londra'nın ikonik mekânı OVO Arena Wembley'de gerçekleştireceği açıklamış. Ve bu olaydan hemen sonra da bir belgesel duyurusu... Netflix'te yayınlanacak bu belgesele İngiltere'den dahil olan yapımcı şirket ise Workerbee... Workerbee, dünya medya devi olarak kabul edilen Banijay grubuna bağlı. Yıllık ciroları milyarlarca avroyu bulan bu şirketin yönetim kurulu başkanı ise Jeff Zucker... Zucker, Eski NBC Universal CEO'su ve eski CNN Dünya Başkanı... Bulunduğu makamına ve koltuğunun gücüne de bakılırsa, tam bir algı oluşturma makinası ile karşı karşıyayız... Zucker'in tam bir İsrail sevdalısı olduğu ve küresel medyayı parmağının ucunda oynatmak için de elinden geleni yaptığını çoğu Avrupa Basını haberlerinde rahatlıkla görebilirsiniz...
Şimdi bu silsileye baktığımızda böylesi rezil bir karakterin her ne hikmetse 2 yıllık Manifest grubunun belgesel işine giriş sürecindeki o dikkat çekici ayrıntıyı sizlerin dikkatine sunmak istedim. Yani anlayacağınız, bu edepsizler sürüsünün sanatla ya da gerçek şarkı söyleyen büyük ses sanatçılarımızla asla yan yana gelmeyeceği muhakkaktır. Bu rezil grubun sahneye giyinik çıkmamasını bir sanat gösterisi olarak bize yutturmaya çalışan o malum çağdaş ve modern görünümlü insanlara da hatırlatmak lazım.
Kimsenin işinin ehli olan ve şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan gerçek sanatçılara söyleyeceği bir laf yok ama kime ve neye hizmet ettikleri açıkça belli olan ve Türk toplumunun ahlaki boyutlarını yerle bir etmek isteyen bu şarkıcı müsveddelerinin de kimlerle ve nelerle beslendiğini de idrak etmek lazım... Burdan net bir soru ortaya çıkıyor ve bu soruyu bu Manifest denilen rezil grubun savunucularına sormak istiyorum... Gazze'de her an kan dökmekle kendini savunan Katil devlet İsrail destekçisi ‘medya patronu’, Manifest’in Netflix belgeselini neden üstlendi?
Eğer yüreğiniz yetiyor ve bu cevabın altında kendiniz ezilmiyorsanız hadi buyrun cevabını verin de görelim. Her ne pahasına olursa olsun aile yapımız için büyük bir tehdit olan bu Manifest grubunun her daim karşısında olacağımızı ve kendilerini seslerinden ziyade maalesef ki teşhircilikle ön plana çıkmak isteyen bu çıplaklar kulübünü de sizlerin engin takdirine sunuyorum. Unutulmamalı ki, Hz. Ali (ra) demiştir ki; "Ahlakın ahlaksızların elinde oyuncağı olduğu bir toplumdan hayır bekleme." Nokta!..
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