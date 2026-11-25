İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi; ihtiyati tedbir talebine ilişkin açıkladığı kararda; "İhtiyati tedbir isteminin kısmen kabulü ile resen takdir edilen 500.000,00 TL lik nakit ya da karşılığı teminat mektubunun ibrazı halinde geçerli olmak üzere; Davalı birliği temsilen ihbar olunan yönetim kurulu üyeleri Faruk Aydın, Ali Şimşek, Nuri Aksay, Murat Angın ve Murat Dinçarslan tarafından yapılacak işlemler yönünden sınırlı olmak kaydıyla; davalı birliğin olağan işletme faaliyetleri dışında kabul edilmesi gereken iş ve işlemler yönünden avans, ödeme ve borçlanmalar yönünden olağan işletme gideri olan çalışan masrafları, SGK, kira, ulaşım vb hususlar ile birliğin kredi ve vadeli satışları ile birliğe ait taşınmazlar, araçlar ve iştirakleri yönünden devir, rehin ve ipotek tesisi ile birlik alacaklarına dair yapılacak feragat ve sulh gibi tasarrufların denetim kayyumunun onayına tabi tutulmasına ve mahkememizce resen seçilen YMM bilirkişisi Tahir Öztürk’ün denetim kayyumu olarak atanmasına, Kayyum’un emek ve mesaisine karşılık takdiren aylık 30.000,00 TL ücret takdirine, masrafın davacı yanca Mahkememiz veznesine depo edilmesine, Fazlaya ilişkin taleplerin reddine, İş bu kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davacı tarafından üç aylık olmak üzere 90.000,00 TL lik denetim kayyumu ücretinin dosyaya depo edilmesinin istenilmesine, 2 nolu ara karar gereği istemin ikmal edilmemesi yahut müteakip aylara ilişkin her ayın 5. gününe kadar o ay ki denetim kayyumu ücretinin Mahkememiz veznesine depo edilmemesi halinde tedbir kararının kendiliğinden kalkmış sayılmasına, (bu hususun talep edene tebliği ile ihtarının yapılmış sayılmasına), İş bu kararın taraflara tebliğine, İş bu ara kararın tebliğinden itibaren geçerli olacak şekilde; kabul edilen husus yönünden bir haftalık süre içinde itiraz yolu, reddedilen husus yönünden ise iki haftalık süre içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verdi.