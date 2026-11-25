BATARYA KOLTUKLARIN ARKASINDA Porsche, bu model için “E-Core” adını verdiği özel bir yerleşim geliştirdi. 800 voltluk batarya, benzinli Boxster'da motorun bulunduğu yere, yani koltukların hemen arkasına yerleştirildi. Bu tasarım, çoğu elektrikli otomobilden farklı olarak alçak bir oturma pozisyonu sağlıyor. Ağırlığın yüzde 40'ı ön, yüzde 60'ı arka aksa düşüyor ve bu oran klasik ortadan motorlu spor otomobillerle aynı. Toplam ağırlığın ise T-Hybrid sistemli güncel 911 Cabriolet modellerine yakın olacağı belirtiliyor. Modelin tüm versiyonları arkadan itişli olacak.