Elektrikli canavar geliyor: Sadece 3 saniye yetiyor!
Alman otomobil devi Porsche, ilk tamamen elektrikli iki kapılı spor otomobili 718 Boxster'ın geliştirme sürecinde son düzlüğe girdiğini ve modelin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılacağını açıkladı.
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Alman otomobil devi Porsche, ilk tamamen elektrikli iki kapılı spor otomobili 718 Boxster'ın geliştirme sürecinde son düzlüğe girdiğini ve modelin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılacağını açıkladı.
Porsche, elektrikli 718 Boxster hakkında ilk resmi detayları 24 Kasım'da paylaştı. Markanın ilk tamamen elektrikli iki kapılı spor otomobili, 2027'nin ilk çeyreğinde dünya prömiyerini yapacak. Porsche'ye göre yeni model, bugüne kadar üretilen en güçlü 718 olacak. En güçlü versiyon 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında çıkacak ve 250 km/s'nin üzerinde son hıza ulaşacak.
BATARYA KOLTUKLARIN ARKASINDA Porsche, bu model için “E-Core” adını verdiği özel bir yerleşim geliştirdi. 800 voltluk batarya, benzinli Boxster'da motorun bulunduğu yere, yani koltukların hemen arkasına yerleştirildi. Bu tasarım, çoğu elektrikli otomobilden farklı olarak alçak bir oturma pozisyonu sağlıyor. Ağırlığın yüzde 40'ı ön, yüzde 60'ı arka aksa düşüyor ve bu oran klasik ortadan motorlu spor otomobillerle aynı. Toplam ağırlığın ise T-Hybrid sistemli güncel 911 Cabriolet modellerine yakın olacağı belirtiliyor. Modelin tüm versiyonları arkadan itişli olacak.
SANAL VİTES VE BOXSTER SESİ Tüm modellerde standart olarak sunulacak E-Shift özelliği, bir düğmeyle sanal 7 ileri PDK şanzımanı devreye alıyor. Sürücü, vitesleri otomatik bırakabiliyor ya da direksiyon arkasındaki kulakçıklarla kendisi değiştirebiliyor. Bu modda kabinde 981 nesil Boxster GTS'in sesinden yola çıkılarak hazırlanan altı silindirli boxer motor sesi çalıyor. E-Shift kapalıyken aynı kulakçıklar üç farklı enerji geri kazanım seviyesini seçmek için kullanılıyor.
4 MİLYON KİLOMETRE TEST Prototipler geliştirme sürecinde yaklaşık 4 milyon kilometre yol yaptı. Testler, İsveç'te eksi 30 dereceden ABD'deki Ölüm Vadisi'nde 51 dereceye kadar zorlu koşullarda ve 20'den fazla ülkede gerçekleştirildi. Porsche CEO'su Dr. Michael Leiters, elektrikli 718 Boxster'ın gelecek yıldan itibaren müşterilere iki kapılı spor otomobil dünyasına güçlü bir giriş kapısı sunacağını söyledi. Model, Stuttgart-Zuffenhausen'deki ana fabrikada üretilecek; güç, batarya kapasitesi, menzil ve fiyat ise henüz açıklanmadı.
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