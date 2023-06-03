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Yaşam
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Selfie çekmek isterken canından oldu

2023-06-03 19:10:33
Selfie çekmek isterken canından oldu

Aksaray'da baraj kayalıklarına çıkarak fotoğraf çekmek isteyen genç dengesini kaybetti ve baraja düştü.

#1
Foto - Selfie çekmek isterken canından oldu

Aksaray’da baraj kayalıklarına çıkarak özçekim yapmak isteyen genç dengesini kaybederek baraja düştü. Düştüğü barajdan çıkamayan genç, boğularak hayatını kaybetti.

#2
Foto - Selfie çekmek isterken canından oldu

Olay, Aksaray’ın Mamasın Barajı Gökçe köyü sınırlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Mamasın Barajına giden Yılmaz Tan (27), barajın kıyısında bulunan kayalıklara çıkarak özçekim yapmak istedi.

#3
Foto - Selfie çekmek isterken canından oldu

Telefonla çekim yaparken aniden dengesini kaybeden Tan, baraj sularına düştü. Arkadaşları müdahale etmek istese de Tan, suyun içinde kısa sürede kayboldu. Arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, barajda kaybolan Yılmaz Tan için dalgıçlarla birlikte arama çalışması başlattı.

#4
Foto - Selfie çekmek isterken canından oldu

Kısa süren çalışma sonucu Tan’ın cansız bedeni çekim yapmak istediği kayanın hemen yanında 2 metre derinlikte bulundu. Tan’ın cansız bedeni hemen sudan çıkartılarak 112 Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilirken, Tan’ın boğularak öldüğü tespit edildi. Yılmaz Tan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Selfie çekmek isterken canından oldu

Jandarma ekiplerinin geniş çaplı inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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