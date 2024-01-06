Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Selenit taşı; bileklik, kolye gibi takıların yapımı için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra mimari alanlarda da kullanıldığına rastlamak mümkündür. Yunanlıların mimari alanda camın yerine Selenit tabakaları kullanıldığı bilinmektedir. Mısırlılar açısından ise dekoratif alanlar için kullanıldığı gözlemlenmektedir. Selenit taşının hem enerjisinin güçlü olması hem de görünümünün eşsiz olması, pek çok alanda kullanılmasına olanak tanımaktadır. Selenit taşı; birçok takıda sık sık kullanılmakta olan bir taştır.