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Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Kadın - Aile
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Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2024-01-06 18:20:25
Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Selenit taşı; ''sıvı ışık'' şeklinde de isimlendiriliyor. Bununla birlikte enerji tıkanıklarını giderip, sıvıya benzer şekilde enerji akışına izin vermekte. Oldukça yüksek enerji alanını ışıkla doldurarak, ruhun arınmasını sağlar. Kişinin üzerinde bu kadar güçlü etkiye sahip olmasının yanı sıra bireyin etrafı adına da benzer etkiye sahiptir. Bu taş; evin içerisindeki her şeyi ve herkesi arındırmak, iyileştirmek ve temizlemek adına değerli taşlar dünyasında en önemli enerji taşlarından birisi olarak değerlendirilmektedir.

#1
Foto - Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Selenit taşını başka taşlardan ayıran en önemli özellikler arasında zarif kristal taş olması yer almaktadır. Dikkat çeken bir yapıda olmasından ötürü saf ve duru bir biçime sahiptir. İnciye benzediği için asil taşlar kategorisinde bulunmaktadır.

#2
Foto - Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Selenit taşı; başka taşlara nazaran görülecek en zarif kristal taşlardan birisidir. Bembeyaz saf rengi ve duruluğu ile başka taşların yanında oldukça asil görünmektedir. İnciye benzer haliyle bilinen Selenit taşında kendine has desenli ve zarif çizgileri bulunmaktadır. Bu taş adını; Yunan Ay tanrıçası olarak bilinen Selene'den almıştır. Selenit taşı genel olarak; Polonya, Meksika, Rusya, Brezilya, ABD, Arjantin ve Japonya'da bulunmaktadır.

#3
Foto - Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Selenit taşı; oldukça berrak ve saf bir renge sahiptir. Bunun yanı sıra beyazlığı ile zihinsel anlamda rahatlık ve ferahlık sunmaktadır. Bu taş; insanın içinden çıkamadığı veya kafaları karıştıran düşüncelerden arındırmaktadır. Evde konulan Selenit taşı; eve ve hanedeki kişilerin yaşamına huzur verir. Psişik duygulardan koruyup, ruhsal anlamda rahatlama sağlamaktadır. Selenit taşı; libidoyu ve doğurganlığı arttırma özelliğine sahip bir taştır. Bu yüzden çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin, Selenit taşını cilde temas edip taşıması çok etkilidir. İnsan vücudunda yer alan kist ve tedavilerinde bölgeye temas ettirilip, taşınması bireye şifa sağlamakta ve tedaviye destek olmaktadır.

#4
Foto - Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Bu taş; iskelet ve kemik problemlerinde şifa veren özelliği ile de bilinmektedir. Aynı zamanda halsizlik ve yorgunluk için de çok iyi gelmekte ve enerji verip güçlü olmaya katkı sağlamaktadır.

#5
Foto - Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Selenit taşı; bileklik, kolye gibi takıların yapımı için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra mimari alanlarda da kullanıldığına rastlamak mümkündür. Yunanlıların mimari alanda camın yerine Selenit tabakaları kullanıldığı bilinmektedir. Mısırlılar açısından ise dekoratif alanlar için kullanıldığı gözlemlenmektedir. Selenit taşının hem enerjisinin güçlü olması hem de görünümünün eşsiz olması, pek çok alanda kullanılmasına olanak tanımaktadır. Selenit taşı; birçok takıda sık sık kullanılmakta olan bir taştır.

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