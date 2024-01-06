2024-01-06 18:20:25 Selenit taşı nedir, ne faydaları var? Selenit taşı nerelerde, nasıl kullanılır? Bu taş ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Selenit taşı; ''sıvı ışık'' şeklinde de isimlendiriliyor. Bununla birlikte enerji tıkanıklarını giderip, sıvıya benzer şekilde enerji akışına izin vermekte. Oldukça yüksek enerji alanını ışıkla doldurarak, ruhun arınmasını sağlar. Kişinin üzerinde bu kadar güçlü etkiye sahip olmasının yanı sıra bireyin etrafı adına da benzer etkiye sahiptir. Bu taş; evin içerisindeki her şeyi ve herkesi arındırmak, iyileştirmek ve temizlemek adına değerli taşlar dünyasında en önemli enerji taşlarından birisi olarak değerlendirilmektedir.